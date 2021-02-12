Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Воскресенский: площадь или проспект Минска нужно назвать в честь России Минска нужно назвать в честь России" data-media-descr='Выступление на Всебелорусском народном собрании директора информационно-аналитического учреждения \"Круглый стол демократических сил\" Юрия Воскресенского.' data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

Выступления на Всебелорусском народном собрании представителей альтернативных мнений вызывают особый общественный интерес, с неожиданным предложением к собранию обратился директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский.

"Вчера кто-то из выступающих повеселил делегатов своими упреками в адрес России. Друзья, за прошедшие годы Россия оказала колоссальную помощь белорусскому народу и продолжает нам помогать. Считаю нужным рассмотреть вопрос о переименовании в честь России площади или проспекта белорусской столицы. "Площадь Бангалор" есть, а "Площади России" нет. По моему мнению, это надо исправить", ― сказал Воскресенский

Выступление на ВНС директора информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрия Воскресенского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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