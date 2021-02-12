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Сооснователь Netflix раскритиковал Apple TV+ и похвалил Disney+

12.02.2021 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сооснователь и бывший гендиректор Netflix Марк Рэндольф в интервью Yahoo Finance рассказал, что думает о двух конкурентах своего сервиса — Apple TV+ и Disney+.

Рэндольфу не нравится Apple TV+, потому как пользователи все еще не платят за подписку: Apple дает год бесплатного пользования сервисом за покупку нового девайса своего бренда. «Если Apple уделит контенту хотя бы четверть времени, которое она тратит на раздачу подписок, они смогут включиться в игру», — отметил предприниматель. По словам Рэндольфа, у Apple TV+ наибольшие потери аудитории по сравнению со всеми доступными стриминг-сервисами: «Нельзя и дальше тасовать подписчиков. Нужно дать им причину остаться».

О Disney+ Рэндольф более высокого мнения. Сооснователь Netflix отметил, что Disney проделала большую работу и достигла серьезных позиций благодаря выпуску нового контента. Сейчас у Disney+ 95 миллионов подписчиков, и за несколько лет сервис может догнать Netflix с его более чем 200-миллионной аудиторией.

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Сооснователь и бывший гендиректор Netflix Марк Рэндольф в интервью Yahoo Finance рассказал, что думает о двух конкурентах своего сервиса — Apple TV+ и Disney+.Читать далее…
 
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