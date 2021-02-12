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Лукашенко: «Посылаю людей, и даем взятки гаишникам. Специально»
Источник материала: Onliner
«Я как-то рассказывал, часто делаю вот эти проверки. Посылаю людей, и даем взятки гаишникам. Специально, — заявил во время выступления на ВНС Лукашенко. — Последнюю проверку осуществили — ни один не взял».
«Один рассуждал на эту тему. К моему стыду, напротив Дворца независимости, — утверждает Лукашенко. — Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом говорит: „Нет, идите-идите. Не сегодня и не завтра. Идите“. То есть у него сработала эта чуйка. Десятки было подходов — ни один [не взял]».
В последнее время через официальные каналы приходят сообщения лишь о неудачных попытках дать инспекторам взятки и последующих уголовных делах, заведенных на пытавшихся откупиться нарушителей. Последняя новость о наказании самого инспектора за получение взятки
Что касается подобных дел, в которые были вовлечены руководители отделов Госавтоинспекции, череда судов
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«Я как-то рассказывал, часто делаю вот эти проверки. Посылаю людей, и даем взятки гаишникам. Специально, — заявил во время выступления на ВНС Лукашенко. — Последнюю...
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