Лукашенко: «Посылаю людей, и даем взятки гаишникам. Специально»

Источник материала: Onliner

«Я как-то рассказывал, часто делаю вот эти проверки. Посылаю людей, и даем взятки гаишникам. Специально, — заявил во время выступления на ВНС Лукашенко. — Последнюю проверку осуществили — ни один не взял».

«Один рассуждал на эту тему. К моему стыду, напротив Дворца независимости, — утверждает Лукашенко. — Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом говорит: „Нет, идите-идите. Не сегодня и не завтра. Идите“. То есть у него сработала эта чуйка. Десятки было подходов — ни один [не взял]».

В последнее время через официальные каналы приходят сообщения лишь о неудачных попытках дать инспекторам взятки и последующих уголовных делах, заведенных на пытавшихся откупиться нарушителей. Последняя новость о наказании самого инспектора за получение взятки датируется августом 2019 года — да и то речь была о бывшем инспекторе, не сдавшем после увольнения бейдж и форменную одежду. В феврале того же 2019-го суд Партизанского района г. Минска приговорил 34-летнего капитана милиции к пяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества за получение взятки, злоупотребление властью и бездействие должностного лица.

Что касается подобных дел, в которые были вовлечены руководители отделов Госавтоинспекции, череда судов всплывала в инфополе лишь в 2017 году. Тогда осудили начальника МРЭО ГАИ Пинска. Экс-руководителя приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права в течение пяти лет занимать должности, связанные с приемом квалификационных экзаменов, с лишением звания полковника милиции. Помимо этого, мужчина должен был выплатить штраф в 300 базовых величин. В 2017 году также за коррупцию осудили бывшего начальника ГАИ Вилейского района — на 5 лет колонии усиленного режима с конфискацией 1/2 части его имущества. Замначальнику ГАИ Витебской области назначили 6 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества — тоже в 2017-м. С тех пор похожих громких историй в СМИ не появлялось.