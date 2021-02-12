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Узбекистан запланировал полный отказ от кириллицы в течение двух лет

12.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Узбекистан запланировал полный отказ от кириллицы в течение двух лет

  • 12.02.2021, 13:19
Узбекистан запланировал полный отказ от кириллицы в течение двух лет

Страна переходит на латиницу.

Правительство Узбекстана приняло постановление об окончательном переходе официальной документации и средств массовой информации на латинский алфавит вместо кириллицы. Это требование вступит в силу с января 2023 года. Перевод на латиницу происходит так же в Казахстане, страны Центральной Азии постепенно отказываются от кириллической письменности, введенной в них в советские времена, сообщает "Радио Свобода".

Переход Узбекистана на латиницу был запланирован еще в 1993 году и изначально должен был завершиться не позднее 2000 года. Однако планы несколько раз откладывались, а варианты латинского алфавита для узбекского языка пересматривались. В результате в стране фактически существуют две письменности одновременно, кроме того, часть делопроизводства де-факто продолжает идти на русском языке.

В 2019 году рабочая группа по совершенствованию узбекского алфавита вновь предложила вернуться к варианту, предложенному в 1993 году. В новом варианте алфавита 30 букв и апостроф, выбор символов похож на латинскую запись турецкого языка.

В октябре 2020 года президент страны Шавкат Мирзиеев поручил правительству в трехмесячный срок создать рабочую группу, разработать и внести в администрацию президента план по полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинице. В феврале план был окончательно утвержден правительством, — передает Узбекская служба Радио Свобода.

К 1 января 2023 года на новый вариант латиницы будут переведены делопроизводство, удостоверения личности, топонимы, названия организаций, вывески, средства массовой информации, реклама и объявления.

В 2017 году переход на латинский алфавит к 2025 году запланировал Казахстан. Аналогичные меры обсуждались властями Кыргызстана. В Центральной Азии переход на латинский алфавит связан с попытками избавиться от советского наследия и сокращения российского влияния. Во многих республиках языки уже кодифицировались в другой письменности, но потом были переведены на кириллицу советскими властями.

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