Источник материала: Хартия'97

Белорусский рубль снова заштормило 12.02.2021, 13:19

Торги 12 февраля начались девальвацией ко всем валютам.

Доллар, евро и российский рубль дорожают на открытии торгов в пятницу 12 февраля. Стоимость валютной корзины выросла на 0,29%. Её значение покинуло минимум за 15 дней, сообщает select.by .

За предыдущие три дня белорусский рубль успел укрепиться к корзине валют почти на 1%.

Белорусская валютно-фондовая биржа

По информации на 10:14:

Курс доллара подскочил на 0,0111 BYN до 2,5859 BYN/USD и оставил минимум за 17 дней.

За предыдущие шесть дней курс доллара рухнул на 0,0656 BYN.

Курс евро вырос на 0,0109 BYN до 3,1358 BYN/EUR. Напомним, что вчера стоимость евровалюты опустилась до минимума за 17 дней.

Курс российского рубля поднялся на 0,0048 BYN до 3,4977 BYN/100 RUB.

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