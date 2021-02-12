Источник материала: Хартия'97

Таракана могут лишить еще одного международного спортивного турнира 12.02.2021, 13:06

Этапу Кубка мира в Раубичах присвоен статус неутвержденного.

Международный союз биатлонистов присвоил этапу Кубка мира в Беларуси, который должен пройти в 2022 году, статус неутвержденного, окончательное решение должно быть принято не позднее сентября, сообщает «Трибуна» .

«Исполнительный комитет IBU примет решение подтверждении или нет мероприятия не позднее сентября 2021 года. Исходя из ситуации в Беларуси и перспектив на данный момент», — говорится в сообщении.

Исполком согласился выделить федерациям дополнительное финансирование в размере двух миллионов евро.

Этап Кубка мира по биатлону в спорткомплексе Раубичи должен пройти в начале марта 2022 года.

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