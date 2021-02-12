Источник материала: Хартия'97

Навальный — судье: Я разочарован вашей ложью, ваша честь 12.02.2021, 13:05

1,596

Алексей Навальный

В России возобновился процесс над оппозиционным политиком.

В Бабушкинском суде Москвы началось второе заседание по делу о клевете на ветерана, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный. В начале заседания адвокаты Навального заявили ходатайство об отводе судьи Акимовой, которое осталось без удовлетворения, сообщает BBC .

Адвокат Ольга Михайлова зачитала письменное ходатайство, в котором говорилось, что судья «продемонстировала явную зависимость от стороны обвинения» и не обеспечила состязательность сторон.

Адвокат заметила, что несмотря на запрет на видеосъемку на прошлом заседании, на федеральных каналах вышли программы с видеоматериалами из зала суда, «которые позволили односторонне и предвзято утверждать, что «Навальный не уважает ветеранов, оклеветал ветерана Великой Отечественной войны, которые жертвовали собой на полях войны».

«Представляется, что видеозапись процесса все же осуществлялась техническими средствами суда, с ведома председательствующей в процессе судьи, но была выдана исключительно телеканалам, негативно освещающим данный процесс и Навального», - сказала адвокат.

Михайлова обратила внимание на отсутствие у Навального возможности общаться наедине с адвокатами. Еще на прошлом заседании в ответ на просьбу защиты удалить конвой и поговорить с Навальным наедине судья посоветовала им переписываться.

По утверждению адвоката Михайловой, судья пыталась ограничивать Навального в праве на защиту, перебивала его и не давала высказать свою позицию. Она также напомнила, что потерпевшему Игната Артеменко, который выступил на прошлом заседании по видеосвязи, во время слушаний стало плохо, а также что из-за плохого качества связи его и других выступавших дистанционно свидетелей было практически не слышно.

Кроме того, продолжила адвокат, суд постоянно снимал вопросы Навального к свидетелям. Все перечисленное свидетельствует о том, что судья Акимова не независима и не беспристрастна, считает Михайлова.

Отвод судье Акимовой также заявил другой адвокат Навального Вадим Кобзев.

«Я очень разочарован вашей ложью, ваша честь», - заявил сам Навальный, отмечая, что видеозапись заседания все же ведется, несмотря на постановление судьи о запрете съемки. Судья попыталась прервать его, спросив, поддерживает ли он отвод.

«Я нахожусь в процессе ответа на ваш вопрос. Конечно да, я поддерживаю этот отвод. Вам надо прекратить позориться и поступить на какие-то курсы, чтобы усовершенствовать свое знание законов Российской Федерации», - заявил Навальный.

Прокурор Екатерина Фролова попросила суд не удовлетворять отвод. По ее мнению, какие-либо обстоятельства, говорящие о заинтересованности судьи Акимовой в исходе дела, отсутствуют.

После этого судья удалилась в совещательную комнату.

Как передает корреспондент Би-би-си, во время перерыва до журналистов, которые сидят в другом зале суда с трансляцией заседания, доносятся обрывки разговора Навального с адвокатами.

«Оля, О-оля, - зовет Навальный адвоката Михайлову, - Спроси пожалуйста, чего там Захар, как у него дела?» (Захар - сын Алексея Навального - ред).

Ветеран отказался от участия

Судья Акимова вернулась в зал судебного заседания спустя час. Ходатайство о своем отводе она удовлетворять не стала.

После этого Навальный решил снова поднять вопрос о съемке и попросил судью разрешить вести видеозапись заседания стороне защиты.

«Каким образом я могу получить видеопротокол?» - спросил Навальный. Судья объяснила, что он может заявить соответствующее ходатайство после рассмотрения дела и получить доступ к аудио и видеопротоколу.

«А каким образом доступ к видеопротоколу оказался у Дмитрия Киселева?» - продолжил Навальный.

«Я же дважды объяснила», - ответила судья. «Нет, вы ничего не объяснили», - возразил ей Навальный.

После этого прокурор Фролова попросила приобщить ходатайство потерпевшего ветерана Игната Артеменко, в котором тот отказался от дальнейшего участия в деле.

В ходатайстве Артеменко говорится, что он довел свою позицию до суда 5 февраля. По словам Артеменко, во время заседания ему стало плохо из-за «продолжающихся оскорблений со стороны подсудимого Навального, которому я прошу дать оценку в том числе и со стороны уголовного законодательства».

Это не позволяет ему принять участие в дальнейших заседаниях по делу, говорится в ходатайстве ветерана.

Прокурор также зачитала документ из поликлиники, в которую ходит Артеменко, в котором перечисляются его болезни. В документе говорится, что врачи не рекомендуют ветерану продолжать свое участие в процессе.

Навальный спросил, откуда у прокурора заявление Артеменко. Та объяснила, что представляет интересы Артеменко «в лице государства».

Судья сделала Навальному «третье предупреждение о недопустимости такого поведения» и напомнила ему, что вправе удалить его до окончания заседания.

Адвокат Михайлова показала Навальному заявление Артеменко через стекло аквариума и сказала судье, что защита оппозиционера не возражает против приобщения документа, но его достоверность вызывает сомнения. Она обращает внимание, что документ напечатан на компьютере, и, учитывая все перечисленные заболевания Артеменко, неизвестно, сам ли потерпевший его печатал.

«Мы видели этого человека, он прочитал три строчки по бумажке, не понимал вопросов и вообще был чуть жив. Вы мне пытаетесь сказать, что он набрал на компьютере страницу текста?! Очевидно, что это подделано. Если вы подделываете, то хотя бы пишите это тем языком, которым выражается 95-летний», - сказал Навальный.

После этого он сделал замечание судье в связи с тем, что она его перебивает, и пригрозил удалить ее из зала суда.

«Я не верю, что он сам мог составить такой текст. Вы используете несчастного деда как куклу!» - заявил оппозиционер.

Дело о клевете на ветерана

В начале лета прошлого года телеканал RT выпустил видеоролик, в котором разные люди высказывались за принятие поправок в Конституцию. В нем, помимо дизайнера Артемия Лебедева, фигуристки Аделины Сотниковой, актера Ивана Охлобыстина и других, также снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный выложил этот ролик у себя в соцсетях с комментарием: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

По версии следствия, таким образом политик распространил «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». В середине июня ведомство возбудило против него уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ.

В конце прошлого года Госдума ужесточила наказание по этой статье - теперь за клевету, распространенную в интернете, можно получить до двух лет колонии.

Но по Конституции закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы, поэтому лишение свободы по этому делу Навальному не грозит. Максимальное наказание по этой статье в предыдущей редакции - штраф до 1 млн рублей или обязательные работы.

В августе, после отравления Навального, производство по этому делу было приостановлено в связи с болезнью политика. 30 декабря его возобновили.

Как прошло первое заседание

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло первое заседание по этому делу. Навального, которому на тот момент уже изменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, доставили в зал суда из СИЗО.

В первый день суд допросил самого потерпевшего по делу, ветерана Артеменко. «В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, и это меня очень огорчило. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной и перед памятью актера Ланового», - заявил ветеран по видеосвязи.

Также были допрошены свидетели по делу - соседка ветерана по подъезду 95-летняя Галина Маргулис, его сиделка Зуйнаб Темурова, свидетель Акимов 1993 года рождения, который попросил СК проверить ролик Навального, а также внук ветерана Игорь Колесников.

Заседание проходило очень эмоционально, судья неоднократно делала замечения Навальному и грозила его удалить. Особенно эмоциональным получился допрос Колесникова, внука Артеменко. Как только тот появился в зале суда, Навальный назвал его «торговцем своим дедом».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .