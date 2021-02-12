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На фоне заявлений об экономике, прозвучавших на ВНС, рубль упал на последних торгах недели

12.02.2021 13:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением рубля ко всем основным иностранным валютам.

На фоне заявлений об экономике, прозвучавших на ВНС, рубль упал на последних торгах недели

Свои сессии они завершили на следующих позициях:

  • доллар — 2,5886 белорусского рубля (+0,0138 пункта);
  • евро — 3,1355 белорусского рубля (+0,0106 пункта);
  • российский рубль — 3,4964 белорусского рубля за 100 российских (+0,0035 пункта).
 
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Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением рубля ко всем основным иностранным валютам.
 
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