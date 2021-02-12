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На фоне заявлений об экономике, прозвучавших на ВНС, рубль упал на последних торгах недели
Источник материала: Навiны
Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением рубля ко всем основным иностранным валютам.
Свои сессии они завершили на следующих позициях:
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Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением рубля ко всем основным иностранным валютам.
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