Кто виноват в том, что крупнейший российский интернет-ритейлер ушел из зоны .by?

МАРТ так защищал интересы белорусских потребителей, что теперь они вынуждены платить больше за покупки в интернет-магазине Wildberries.



Фото tadviser.ru

В конце декабря популярный в Беларуси российский онлайн-ритейлер Wildberries стал принимать оплату только в валюте Российской Федерации. На сайте при наведении курсора на вопросительный знак рядом с ценой в белорусских рублях появляется сообщение: «Данная информация носит справочный характер, оплата заказа происходит в российских рублях».

Оказалось, что крупнейший интернет-магазин ушел из белорусского домена .by и теперь доступен только в российской доменной зоне .ru.

«Цены в белорусской валюте носят информационный характер для удобства покупателей. Окончательная сумма списания зависит от внутреннего курса банка — эмитента карты клиента. Мы продолжаем работать для покупателей Беларуси, предлагая широкий ассортимент товаров по доступным ценам с удобной доставкой в ближайший пункт выдачи или на дом», — такой информацией ограничились в московском офисе компании.

Что послужило причиной решения: многочисленные жалобы потребителей на магазин в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), конфликт законов двух стран или непривлекательность белорусского рынка, и собирается ли Wildberries возвращаться в доменную зону .by — в компании не ответили на запрос Naviny.by о предоставлении информации.

Цифры об объемах продаж в Беларуси в 2020 году и количестве точек по доставке товаров остались также не озвученными.

Как Wildberries стал у белорусов любимчиком

Надо сказать, что мнение белорусов об этом магазине весьма противоречивое — от острой критики до обожания. Одним не нравится то, что цены завышены, другим, что продают подделки под видом оригинала, третьи, наоборот, утверждают, что цены низкие по сравнению с белорусскими магазинами, четвертые даже боятся думать, что будет, если магазин вообще закроется — такого выбора как на Wildberries в их райцентре нет.

В Беларуси первые пункты выдачи заказов товаров (ПВЗ) российского интернет-магазина появились в 2012 году. Такое сервис очень понравился потребителям — удобно в приятном и хорошо оборудованном помещении спокойно проверить и померить товар и оплатить только то, что тебе действительно подошло и понравилось. Очень быстро вся Беларусь была охвачена фиолетовыми (фирменный знак магазина) ПВЗ с примерочными, они как магазины шаговой доступности открывались чуть ли не в каждом дворе.

Дальше — больше. Wildberries буквально подсадил народ на скидки: сейчас за полную стоимость уже никто ничего не покупает. Скидки каждый день — отличительная черта Wildberries.

Дайте жалобную книгу!

Казалось, у белорусов, наконец, появился идеальный объект сферы торговли, однако лафа закончилась летом прошлого года. Магазин изменил правила оплаты товаров: если ранее покупатель мог примерить несколько вещей и оплатить только понравившуюся, то теперь магазин объявил, что работает только по предоплате, таким образом, нужно произвести предоплату за весь заказ. Если вещь не подойдет, магазин обязуется вернуть деньги.

Причем, денежные средства Wildberries настойчиво предлагал зачислить на баланс личного кабинета, чтобы оплачивать следующие покупки. Да еще и деньги на карту потребителей возвращались долго (порой больше месяца вместо положенных 7 дней). Белорусы стали массово жаловаться в МАРТ.

Ведомство отреагировало: за нарушение законодательства о защите прав потребителей и торговли и невыполнение предписания МАРТ должностное лицо зарегистрированного в Беларуси ООО «Вайлдберриз» даже вызывали в ведомство и оштрафовали.

При этом МАРТ отмечал, что продажа товаров на условиях предоплаты не запрещена законодательством.

«Вместе с тем, учитывая то, что ООО “Вайлдберриз” оплата наличными деньгами обеспечивается только посредством внесения через пункты банковского обслуживания банков, которые оказывают услугу по приему платежей (система “Расчет” (ЕРИП), инфикиоски и др.), покупка товаров в интернет-магазине wildberries.by исключительно на условиях предоплаты фактически нивелирует сам принцип интернет-торговли и создает неудобства для потребителей, оплачивающих товары наличными деньгами — необходимость посещения банка для внесения предоплаты, ожидание возврата денежных средств в случаях, когда товар не подошел или оказался некачественным», — отмечалось на сайте ведомства.

Обращайтесь в деревню Мильково

Перед самым новым годом крупнейший российский интернет-ритейлер решил тихо уйти из зоны .by. В СМИ стали появляться сообщения о том, что люди покупают товар по одной цене, а при его возврате на карточку приходит сумма меньше. Опять стали обращаться в МАРТ. В министерстве разъяснили, что покупки теперь совершаются уже не в белорусском интернет-магазине, а в российском.

«Действие нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих отношения между покупателями и продавцами при осуществлении розничной торговли по образцам, в том числе посредством сети Интернет, не распространяется на деятельность интернет-ресурса by.wildberries.ru. Заказ товаров на указанном интернет-ресурсе осуществляется с учетом требований российского законодательства; данная информация размещена в разделе “Правила продажи товаров” в интернет-магазине Wildberries», — отметили в ведомстве.

То есть, если белорусский покупатель чем-то недоволен или у него есть претензия к качеству товара, ему нужно обращаться к российскому продавцу по электронной почте или по юридическому адресу, где зарегистрирован магазин — в Московскую область, Ленинский район, деревню Мильково, владение 1.

Также в МАРТ разъяснили и момент, связанный с оплатой покупок на Wildberries.

«Договор купли-продажи заключается в российских рублях — национальной валюте Российской Федерации, при этом для белорусских покупателей ориентировочная стоимость может указываться в белорусских рублях. Согласно разъяснениям Национального банка, в момент совершения покупки происходит валютно-обменная операция по курсу, установленному банком-эмитентом и/или платежной системой. Из-за этого итоговая сумма, списанная с карты в белорусских рублях, может отличаться от той, которая была указана на сайте для справки», — объясняет МАРТ и добавляет, что если использовать для покупок карточку, номинированную в российских рублях, то платежи будут проходить без конвертации.

Выдавили с рынка, чтобы расчистить интернет-поле для белорусских предприятий?

Так что же послужило триггером для решения Wildberries уйти из белорусского интернет-сегмента?

В МАРТ посоветовали не искать подводные камни. По мнению пресс-секретаря ведомства Ольги Голоты, скорее всего, это связано с политикой компании унифицировать правила торговли для всех стран, где ведет бизнес компания. Но кроме Беларуси и Казахстана, все остальные магазины Wildberries — в Украине, Армении, Кыргызстане, Польше, Словакии, Израиле и Германии — находятся в национальных доменных зонах.

Один из участников белорусского рынка e-commerce с мнением МАРТ не согласен. По его словам, проблема лежит в плоскости белорусского законодательства — слишком много ограничений для интернет-торговли, которые в итоге ведут к увеличению расходов и лишним проблемам.

В качестве примера он привел обязательное лицензирование такого вида деятельности, как доставка. «Почему у нас доставка — лицензируемый вид деятельности, и я, как интернет-ритейлер, не могу нанять людей, чтобы они этим занимались? Что в этом такого, что нужно обязательно получать разрешение в Министерстве связи?» — задается он вопросом.

Собеседник не исключил, что причиной давления на Wildberries могло быть еще и намерение расчистить поле для белорусских предприятий легкой промышленности. «Я ничему не удивлюсь после истории с магазинами second hand», — заметил он. Таким магазинам в Беларуси запрещено торговать стоковой одеждой.

«Магазин просто выдавили с рынка, — уверен собеседник Naviny.by. — Посмотрев на условия ведения бизнеса и на то, что в Беларуси не очень-то заинтересованы в развитии электронной торговли, юристы Wildberries посоветовали просто свернуть здесь торговлю. В любом случае, Министерству антимонопольного регулирования и торговли стоит задуматься: разве это хорошо, что из Беларуси ушел крупный игрок, и налоги платить он будет в России, а не в Беларуси?»

Получается, МАРТ хотел защитить потребителя, а в результате оказал ему медвежью услугу. Теперь, покупая товар в российском интернет-магазине, белорусский потребитель совершает валютную операцию, при которой, как правило, остается в минусе. А белорусская казна недосчитается поступлений в виде налога от крупнейшего интернет-магазина.

Справочная информация

Компания Wildberries была основана в начале 2000-х супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. Начинали с продажи одежды по каталогам, сейчас это полноценный маркетплейс, который включает более 5 млн наименований товаров от 60 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.

Интернет-магазины и пункты выдачи заказов присутствуют в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии.

Оборот Wildberries в 2020 году вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 437,2 млрд российских рублей. Ежедневно на Wildberries оформляется более 1,5 млн заказов. Компания насчитывает свыше 25 тыс. точек выдачи заказов.

В феврале прошлого года журнал Forbes поместил соосновательницу Wildberries Татьяну Бакальчук на первое место в рейтинге самых богатых женщин России.