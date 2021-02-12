МВД: задержаны подозреваемые в блокировке движения транспорта в Минске

Задержаны подозреваемые в блокировке движения транспорта на ул. Романовская Слобода в Минске, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





«Сотрудники ГУБОПиК МВД и Центрального РУВД столицы установили нескольких участников блокировки движения транспорта по улице Романовская Слобода в Минске, — написала она в своем телеграм-канале. — Три женщины (в возрасте от 33 до 54 лет) и 40-летний супруг одной из них перекрывали проезжую часть 20 декабря прошлого года и 3 января во время так называемых районных маршей».

По словам Чемодановой, следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным по факту организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

«В ходе обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и незарегистрированная символика, которая использовалась во время протестов, — говорится в сообщении. — Подозреваемые являлись активными участниками деструктивных чатов «Наши дворы Короля» и «Чат Романовской Слободы». Авторы пабликов обменивались материалами экстремистских интернет-ресурсов, освещали несанкционированные мероприятия, а также призывали к протестам и неповиновению сотрудникам правоохранительных органов».

Чемоданова также сообщила, что создатели и модераторы указанных ресурсов установлены. «В квартире одного из них обнаружено 90 тысяч долларов США. Изъятые деньги могли предназначаться для финансирования районных маршей, — отметила она. — Оперативники продолжают дальнейшую работу по изобличению участников телеграм-чатов, причастных к аналогичным преступным эпизодам».

Напомним, 4 января пресс-служба ГУВД Мингорисполкома сообщила, что проводится проверка по факту блокировки вечером 3 января дороги на столичной улице Романовская Слобода.

О том, что участники одной из децентрализованных акций протеста в Минске перекрыли улицу Романовская Слобода, свидетельствует видеозапись, которая была размещена в социальных сетях. Судя по ней, около 25 человек вышли на проезжую часть возле регулируемого пешеходного перехода с бело-красно-белыми флагами и дымовой шашкой. Слышны сигналы скопившихся автомобилей. Как долго продолжалась акция и приезжали ли на место ее проведения силовики, не сообщалось.