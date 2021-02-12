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Жителя Полоцкого района арестовали на 7 суток: его бело-красно-белый дом виден с железной дороги

12.02.2021 13:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жителя Полоцкого района арестовали на 7 суток: его бело-красно-белый дом виден с железной дороги
Фото: Николай Шарах
Жителя Полоцкого района Анатолия Коханчика осудили на 7 суток ареста: мужчина покрасил свой частный дом в цвета бело-красно-белого-флага.

Об этом пишет Tut.by со ссылкой на «Свободный профсоюз Белорусский».

Жителя деревни Алеща Полоцкого района Анатолия Коханчика задержали вечером 9 февраля, на него составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) — за то, что часть его дома покрашена в цвета национального флага.

11 февраля судья суда Полоцкого района и Полоцка Владимир Бесецкий осудил Коханчика на 7 суток ареста.

Анатолий Коханчик работает на железной дороге и живет возле нее. Его дом хорошо виден пассажирам проезжающих мимо поездов. Станция Алеща находится в 30 км от Полоцка.
 
 
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Анатолий Коханчик работает на железной дороге и живет возле нее.
 
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