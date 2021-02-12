Источник материала: UDF



Фото: Николай Шарах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жителя Полоцкого района арестовали на 7 суток: его бело-красно-белый дом виден с железной дороги Анатолий Коханчик работает на железной дороге и живет возле нее.

Об этом пишетсо ссылкой наЖителя деревни Алеща Полоцкого районазадержали вечером 9 февраля, на него составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) — за то, что часть его дома покрашена в цвета национального флага.11 февраля судья суда Полоцкого района и Полоцкаосудил Коханчика на 7 суток ареста.Анатолий Коханчик работает на железной дороге и живет возле нее. Его дом хорошо виден пассажирам проезжающих мимо поездов. Станция Алеща находится в 30 км от Полоцка.