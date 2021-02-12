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Жителя Полоцкого района арестовали на 7 суток: его бело-красно-белый дом виден с железной дороги
Источник материала: UDF
Фото: Николай Шарах
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Жителя деревни Алеща Полоцкого района Анатолия Коханчика задержали вечером 9 февраля, на него составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) — за то, что часть его дома покрашена в цвета национального флага.
11 февраля судья суда Полоцкого района и Полоцка Владимир Бесецкий осудил Коханчика на 7 суток ареста.
Анатолий Коханчик работает на железной дороге и живет возле нее. Его дом хорошо виден пассажирам проезжающих мимо поездов. Станция Алеща находится в 30 км от Полоцка.
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Анатолий Коханчик работает на железной дороге и живет возле нее.
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