Источник материала: UDF



Часто кредиты берутся, чтобы погасить старые обязательства перед Россией / Reuters

Но ведь Беларусь совсем недавно уже одалживала деньги у России!

А был вообще год, когда Беларусь не брала у России в долг?

“Правительство Российской Федерации приняло решение оказать содействие нашим коллегам в связи с тем, что происходит на мировых рынках, и предоставить Республике Беларусь дополнительные заёмные средства”.

Данные Минфина / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ещё $3,5 млрд? Сколько российских кредитов уже “висит” на Беларуси В 2021 году дефицит госбюджета запланирован на уровне 4 млрд рублей.

Пресс-секретарь Путинаговорит, что повестка встречи ещё не определена. Но и не опровергает, что разговор может зайти о кредите. Зато белорусский Минфин заявляет, что речи о новых займах не будет.Но факт заключается в том, что в 2021 году внешние заимствования Беларуси нужны. В 2021 году дефицит госбюджета запланирован на уровне 4 млрд рублей, а по внешним долгам нужно вернуть больше $2 млрд.При этом одалживать особо не у кого. Практически единственным кредитором Беларуси является Россия.Всё так — это произошло осенью 2020 года. Тогда у Александра Лукашенко получилось договориться с Владимиром Путиным на $1,5 млрд. Из них $0,5 млрд — деньги Евразийского фонда стабилизации и развития, они уже поступили в Беларусь. За их счёт наша страна погасила долги перед “Газпромом”. Ещё $1 млрд — деньги из российского бюджета, половина которых уже также пришла в белорусский бюджет. Последний транш ожидается в текущем году.Всего же с 2013 года Беларусь получила в России — от правительства и банков — практически половину от всех своих внешних займов — $11,5 млрд.В последнее десятилетие российские кредиты для Беларуси стали регулярными. Не проходит и года, чтобы белорусское правительство не прибегло к заимствованиям из России.В 2020 году — $1 млрд из выделенных $1,5 млрд.В 2019 году — $0,73 млрд на рефинансирование старых долгов перед Россией.По итогам 2018 года Беларусь получила из России $0,88 млрд. Публично обсуждался госкредит на сумму в $0,7 млрд, которая также предназначалась на погашение и обслуживание долга.В 2017 году заимствования были ещё больше — $1,3 млрд. Из них $1 млрд — межгосударственный кредит. Тогда российский министр финансоврассказал, что средства пойдут "на поддержку бюджета, платёжного баланса”.В 2016 году правительственных и банковских кредитов было взято $0,55 млрд.За 2015 год объём российского кредитования достиг $1,57 млрд. Известно, что $0,76 млрд них было получено на обслуживание и погашение старых долгов.Очень много Беларусь заняла в России в 2014 году — $4,52 млрд. Заём $2 млрд Путин объяснил так:В том году Беларусь вынуждена была погашать внешний долг в сумме $4,56 млрд.За 2013 год $0,44 млрд поступило в белорусский бюджет по кредиту российского Банка ВТБ. Ещё $0,44 млрд — правительственный кредит на строительство АЭС.Всего же на строительство БелАЭС был выделен кредит до $10 млрд. Из них за 2011–2020 годы освоено $4,5 млрд.Занимает Беларусь стабильно больше, чем возвращает. Так, в 2013–2020 годах по всему миру удалось найти $22,9 млрд. За это же время Беларусь вернула по долгам $15,6 млрд. Внешний долг на 1 января 2021 года составил $18,6 млрд.