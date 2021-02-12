ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко потребовал ликвидировать все частные компании, поддержавшие общенациональную забастовку

12.02.2021 13:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко потребовал ликвидировать все частные компании, поддержавшие общенациональную забастовку
Иллюстративное фото
Соответствующее распоряжение он дал контролирующим органам.

«Я предупредил комитет госконтроля: закрылись, не вы же закрывали, и чтобы ни одно не открылось», - заявил Александр Лукашенко 12 февраля на так называемом «Всебелорусском народном собрании».


Как писал UDF.BY, осенью 2020 года года белорусская оппозиция призвала к общенациональной забастовке. К акции присоединилось огромное количество небольших частных компаний. Теперь все они подлежат уничтожению.

Напомним также, что 2021 год объявлен годом национального единства. Но начался он с репрессий и запугивания правящим режимом своих оппонентов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенью 2020 года года белорусская оппозиция призвала к общенациональной забастовке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Момент ракетного удара сирийских вертолетов попал на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by