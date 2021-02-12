Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Я предупредил комитет госконтроля: закрылись, не вы же закрывали, и чтобы ни одно не открылось», - заявил Александр Лукашенко 12 февраля на так называемом «Всебелорусском народном собрании».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко потребовал ликвидировать все частные компании, поддержавшие общенациональную забастовку Осенью 2020 года года белорусская оппозиция призвала к общенациональной забастовке.

Как писал, осенью 2020 года года белорусская оппозиция призвала к общенациональной забастовке. К акции присоединилось огромное количество небольших частных компаний. Теперь все они подлежат уничтожению.Напомним также, что 2021 год объявлен годом национального единства. Но начался он с репрессий и запугивания правящим режимом своих оппонентов.