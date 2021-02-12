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Лукашенко потребовал ликвидировать все частные компании, поддержавшие общенациональную забастовку
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Я предупредил комитет госконтроля: закрылись, не вы же закрывали, и чтобы ни одно не открылось», - заявил Александр Лукашенко 12 февраля на так называемом «Всебелорусском народном собрании».
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Напомним также, что 2021 год объявлен годом национального единства. Но начался он с репрессий и запугивания правящим режимом своих оппонентов.
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Осенью 2020 года года белорусская оппозиция призвала к общенациональной забастовке.
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