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Лукашенко: Я не боюсь никакой точки зрения и готов к диалогу с каждым

12.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не боится никакой точки зрения и готов дискутировать с каждым. Об этом глава республики сказал в ходе Шестого Всебелорусского народного собрания, сообщает «МИР 24».

«Каждый имеет право на свою точку зрения. Клянусь вам детьми, я не боюсь никакой точки зрения! Я готов дискутировать с каждым. Надо это, потому что нет развития, если нет конкуренции, прежде всего, идей и мыслей. Они должны быть», – указал Лукашенко.

Он пояснил, что в политике совсем другие правила, чем в бизнесе или на производстве.

«Пришел в политику, родные мои, там очень тесно. Один президент, и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло, не понимая того, что президентское кресло и президент в Беларуси – это не царь», – подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, в мире есть случаи, где президент правит так, будто царствует. Но в Беларуси такое невозможно. «В Беларуси один год ты будешь президентом, если будешь царствовать», – отметил он.

Напомним, Всебелорусское народное собрание – самая масштабная дискуссионная площадка в стране. Решения, принятые на форуме, не имеют законной силы, но служат прямой рекомендацией для властей. Первый день мероприятия прошел накануне. Открывал его по традиции президент Александр Лукашенко. По итогам форума решат, как будет развиваться Беларусь в ближайшие пять лет.



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Об этом глава республики сказал в ходе Шестого Всебелорусского народного собрания.
 
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