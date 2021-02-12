Лукашенко: Я не боюсь никакой точки зрения и готов к диалогу с каждым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не боится никакой точки зрения и готов дискутировать с каждым. Об этом глава республики сказал в ходе Шестого Всебелорусского народного собрания , сообщает «МИР 24».

«Каждый имеет право на свою точку зрения. Клянусь вам детьми, я не боюсь никакой точки зрения! Я готов дискутировать с каждым. Надо это, потому что нет развития, если нет конкуренции, прежде всего, идей и мыслей. Они должны быть», – указал Лукашенко.

Он пояснил, что в политике совсем другие правила, чем в бизнесе или на производстве.

«Пришел в политику, родные мои, там очень тесно. Один президент, и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло, не понимая того, что президентское кресло и президент в Беларуси – это не царь», – подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, в мире есть случаи, где президент правит так, будто царствует. Но в Беларуси такое невозможно. «В Беларуси один год ты будешь президентом, если будешь царствовать», – отметил он.