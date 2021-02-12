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Лукашенко: Я не боюсь никакой точки зрения и готов к диалогу с каждым
12.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не боится никакой точки зрения и готов дискутировать с каждым. Об этом глава республики сказал в ходе
Он пояснил, что в политике совсем другие правила, чем в бизнесе или на производстве.
По словам Лукашенко, в мире есть случаи, где президент правит так, будто царствует. Но в Беларуси такое невозможно. «В Беларуси один год ты будешь президентом, если будешь царствовать», – отметил он.
Напомним, Всебелорусское народное собрание – самая масштабная дискуссионная площадка в стране. Решения, принятые на форуме, не имеют законной силы, но служат прямой рекомендацией для властей. Первый день мероприятия прошел накануне. Открывал его по традиции
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Об этом глава республики сказал в ходе Шестого Всебелорусского народного собрания.
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