ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Снег поставил все на паузу». У ребят из NaviBand - новая песня

12.02.2021 14:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ко Дню влюбленных белорусская группа NaviBand выпустила новую песню «Снег» и клип на нее. Трек посвящен любви и доступен на всех цифровых площадках. Посмотрите, получилось очень чувственно.

Песня «Снег» — одна из первых за долгое время романтических композиций NaviBand (несколько предыдущих синглов были посвящены политическим событиям). Музыку и слова к песне написали участники коллектива Ксения Жук и Артем Лукьяненко. Они же снялись в клипе, съемки которого прошли в Минске. Этот трек — признание в любви друг другу (артисты — пара) и белорусской столице, которую ребята временно покинули в прошлом году, переехав в Польшу.

В комментариях к ролику на YouTube пишут, что слова в песне неслучайные: «Как точно подмечено: снег поставил все на паузу и в действиях, и в душах… Но все у нас будет!», «Прекрасное сочетание слов, музыки, видеоряда и атмосферы любви и надежды». А один из пользователей пошутил: «Последняя фраза — „Снег поставил все на паузу“ — про сегодняшний день в Гомеле».

Читайте также

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ко Дню влюбленных белорусская группа NaviBand выпустила новую песню «Снег» и клип на нее. Трек посвящен любви и доступен на всех цифровых площадках. Посмотрите,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресенский озвучил свое предложение об амнистии. Но с оговоркой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by