«Снег поставил все на паузу». У ребят из NaviBand - новая песня

Источник материала: Tut.by

Ко Дню влюбленных белорусская группа NaviBand выпустила новую песню «Снег» и клип на нее. Трек посвящен любви и доступен на всех цифровых площадках. Посмотрите, получилось очень чувственно.

Песня «Снег» — одна из первых за долгое время романтических композиций NaviBand (несколько предыдущих синглов были посвящены политическим событиям). Музыку и слова к песне написали участники коллектива Ксения Жук и Артем Лукьяненко. Они же снялись в клипе, съемки которого прошли в Минске. Этот трек — признание в любви друг другу (артисты — пара) и белорусской столице, которую ребята временно покинули в прошлом году, переехав в Польшу.

В комментариях к ролику на YouTube пишут, что слова в песне неслучайные: «Как точно подмечено: снег поставил все на паузу и в действиях, и в душах… Но все у нас будет!», «Прекрасное сочетание слов, музыки, видеоряда и атмосферы любви и надежды». А один из пользователей пошутил: «Последняя фраза — „Снег поставил все на паузу“ — про сегодняшний день в Гомеле».