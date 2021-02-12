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Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Когда тебе сто лет, а тебе мерещиться, что пятнадцать», «Прям как «перележавшую» колбасу смазали», «Людмила – хорошая, прекрасная женщина... Но зачем так поиздевались над ней! Вы же видите, что не по возрасту ее раздели, оголив старое, дряблое, рыжее тело», – заявили в комментариях. По мнению подписчиков, Тарзан выставил тещу на посмешище.

«Если она чувствует себя прекрасно и в 70, и старше, это ее право. Другой вопрос, насколько это объективно и приемлемо аудиторией», – отметил собеседник Дни.ру.

«Чаще всего за этим стоит нарциссизм, самолюбование, раздутое эго и неадекватное мнение социума. Бывает, что женщину окружают люди, которые подобострастно уверяют, что все с тобой классно, давай в том же духе. Они могут это делать и с тайным умыслом, чтобы специально подставить», – считает психолог.

«Здесь есть определенное сдерживающее самоограничение, но у людей с нарциссическим складом этого нет, потому что они слишком себя любят и не умеют объективно оценить свои плюсы и минусы», – уверен психолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тарзан выставил на посмешище полуголую мать-пенсионерку Королевой Как считают специалисты, обычно за желанием показать обнаженное тело есть другой смысл.

Корреспондентуточнил у психолога, почему некоторые женщины пенсионного возраста стремятся показать свои прелести и устраивают фотосессии в полуобнаженном виде.По словам специалиста, решение показывать или не показывать публике «голые» фото зависит от самоощущения женщины.Александр Кичаев добавил, обычно за желанием показать обнаженное тело есть другой смысл. Причем иногда близкие сами подталкивают женщин оголяться не по возрасту, давая неадекватную оценку их внешним данным.Как отметил Александр Кичаев в беседе с Дни.ру, избежать позора можно только в том случае, если человек себя адекватно оценивает.