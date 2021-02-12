ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тарзан выставил на посмешище полуголую мать-пенсионерку Королевой

12.02.2021 14:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Тарзан выставил на посмешище полуголую мать-пенсионерку Королевой
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В честь 75-го дня рождения матери Наташи Королевой Сергей Глушко опубликовал в личном блоге провокационный снимок тещи. Людмила Порывай предстала перед подписчиками Тарзана в полуобнаженном виде, и народ явно не оценил.

Корреспондент Дни.ру уточнил у психолога Александра Кичаева, почему некоторые женщины пенсионного возраста стремятся показать свои прелести и устраивают фотосессии в полуобнаженном виде.

«Когда тебе сто лет, а тебе мерещиться, что пятнадцать», «Прям как «перележавшую» колбасу смазали», «Людмила – хорошая, прекрасная женщина... Но зачем так поиздевались над ней! Вы же видите, что не по возрасту ее раздели, оголив старое, дряблое, рыжее тело», – заявили в комментариях. По мнению подписчиков, Тарзан выставил тещу на посмешище.


По словам специалиста, решение показывать или не показывать публике «голые» фото зависит от самоощущения женщины.

«Если она чувствует себя прекрасно и в 70, и старше, это ее право. Другой вопрос, насколько это объективно и приемлемо аудиторией», – отметил собеседник Дни.ру.


Александр Кичаев добавил, обычно за желанием показать обнаженное тело есть другой смысл. Причем иногда близкие сами подталкивают женщин оголяться не по возрасту, давая неадекватную оценку их внешним данным.

«Чаще всего за этим стоит нарциссизм, самолюбование, раздутое эго и неадекватное мнение социума. Бывает, что женщину окружают люди, которые подобострастно уверяют, что все с тобой классно, давай в том же духе. Они могут это делать и с тайным умыслом, чтобы специально подставить», – считает психолог.


Как отметил Александр Кичаев в беседе с Дни.ру, избежать позора можно только в том случае, если человек себя адекватно оценивает.

«Здесь есть определенное сдерживающее самоограничение, но у людей с нарциссическим складом этого нет, потому что они слишком себя любят и не умеют объективно оценить свои плюсы и минусы», – уверен психолог.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как считают специалисты, обычно за желанием показать обнаженное тело есть другой смысл.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые нашли простой способ заставить вашу кошку меньше охотиться на диких животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by