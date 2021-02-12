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Беларусь за 3 года отправит в российские порты не менее 9,8 млн. т грузов

12.02.2021 14:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия и Беларусь заключат соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах 15 февраля, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Документ подпишут министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.

Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах как мазут, бензин и масло. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.

В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.

Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки этих нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов, подчеркнули в Минтрансе РФ.

 
 
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Россия и Беларусь заключат соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах 15 февраля, говорится в сообщении Минтранса РФ.
 
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