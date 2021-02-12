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Ни пройти, ни проехать: Гомель завалило снегом

12.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ни пройти, ни проехать: Гомель завалило снегом

  • 12.02.2021, 14:18
Ни пройти, ни проехать: Гомель завалило снегом
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В городе — транспортный коллапс.

Впервые за последние годы гомельчане столкнулись с такими трудностями зимой. Привыкнув к почти бесснежным и теплым зимам, нынешнюю погоду восприняли как настоящую катастрофу, пишет kp.by.

Снегопады 11-12 февраля так засыпали улицы, что авто буксовали даже на центральных улицах. Не раз в соцсетях писали о том, как утром пассажирам приходилось толкать городские автобусы, чтобы успеть на работу - как правило, они не могли заехать под горку, скользя колесами по дороге, плохо очищенной от снега.


Днем на улице Советской возле площади Восстания забуксовала «буханка» медицинской помощи - прямо под растяжкой о Всебелорусском народном собрании. Вытолкнуть медиков помогли прохожие. Буксовали многие авто, особенно если съезжали с центральных улиц, а тем более во дворах. Конечно, и прохожие, падая в сугробах, и водители нарекали на коммунальные службы.

- Куда дворники подевались? Где трактора, техника? Денег нет, посокращали? - ругался вслух водитель грузовика с продуктами, забуксовав у магазина по проспекту Победы.


Справедливости ради отметим, что на Советской работал трактор Госавтоинспекции. А метели в Гомеле прогнозируют еще до середины дня в субботу, 13 февраля.



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Теги: Гомель
 
 
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В городе — транспортный коллапс.
 
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