Источник материала: Хартия'97

В Беларуси ожидается очередное похолодание 12.02.2021, 14:08

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Синоптики предупреждают о сильных ветре и снеге.

В субботу, 13 февраля, в ночные часы температура воздуха составит от -12 до -17 градусов, днем — 7-13 мороза (по западу страны — от -2 до -6). Ожидается, в том числе и в Минске, ветер с порывами до 20 м/с.

Если в воскресенье, 14 февраля, сохранятся приблизительно такие же погодные условия, то в начале следующей недели похолодает. Ночью прогнозируется до 22-25 градусов мороза.

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