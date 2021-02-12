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В Беларуси ожидается очередное похолодание
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси ожидается очередное похолодание
Синоптики предупреждают о сильных ветре и снеге.
В субботу, 13 февраля, в ночные часы температура воздуха составит от -12 до -17 градусов, днем — 7-13 мороза (по западу страны — от -2 до -6). Ожидается, в том числе и в Минске, ветер с порывами до 20 м/с.
Если в воскресенье, 14 февраля, сохранятся приблизительно такие же погодные условия, то в начале следующей недели похолодает. Ночью прогнозируется до 22-25 градусов мороза.
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Синоптики предупреждают о сильных ветре и снеге.
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