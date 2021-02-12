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Жители Барановичей вышли на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Жители Барановичей вышли на акцию протеста
Белорусы требуют отмены всех спортивных соревнований, пока у власти диктатор.
Жители Барановичей вышли на акцию протеста и заявили, что не хотят проведения международных спортивных мероприятий в стране где правит диктатор.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы требуют отмены всех спортивных соревнований, пока у власти диктатор.
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