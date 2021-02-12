Источник материала: Хартия'97

Переход триумфа в катастрофу Александр Гольц

12.02.2021, 13:55

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Александр Гольц

Мидовское хамство ослабляет позиции тех, кто сомневался в необходимости введения широкомасштабных санкций против РФ.

Внешнеполитическую деятельность довольно часто сравнивают с военными действиями. «Дипломатическое наступление», «МИД перешел в глухую оборону» — этими сравнениями пестрят российские и зарубежные газеты. Причина понятна: в обоих случаях происходит столкновение интересов разных государств, часто прямо противоположных. Отсюда — накал страстей и противоборство интеллектов.

При этом часто без внимания остается принципиальное отличие дипломатических баталий от тех, что происходят на поле боя. В дипломатии не должно быть побежденных, победой является совместная договоренность или, по крайней мере, достижение взаимопонимания. Победа же в базарной сваре (ее иногда вежливо именуют мегафонной дипломатией) неизбежно оборачивается внешнеполитической катастрофой.

Нечто подобное наблюдается в настоящее время на европейском направлении отечественной дипломатии. В конце прошлой недели Москву посетил Жозеп Боррель, Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заместитель Председателя Европейской комиссии.

Событие в любом случае нерядовое. После присоединения Крыма высокопоставленные чиновники Евросоюза не горят желанием общаться с российскими коллегами. Последний такой визит имел место в 2017-м. Тюремный срок, выписанный недоотравленному Алексею Навальному, полицейщина, затопившая российские города, не остались без внимания и реакции в Брюсселе, других европейских столицах. В ЕС было четко высказано мнение, что визит следует отменить. Однако Боррель, в прошлом глава испанского МИДа, является приверженцем идеи, что переговоры следует вести при любых обстоятельствах и, более того, чем ситуация сложнее, тем настоятельнее необходимость таких переговоров. «Я посетил Москву, чтобы посредством основанной на принципах дипломатии посмотреть, заинтересованы ли российские власти в разрешении наших разногласий и устранении негативной динамики наших отношений», — напишет позже Боррель в своем блоге.

В Москве же заранее решили, что ловить нечего и приготовили достойный отлуп. А потом блестяще осуществили свой план. Для начала прибегли к «остроумному», по словам главы отечественного МИДа Сергея Лаврова, «препарированию принципа взаимности». И главе МИД Швеции Анн Линде, побывавшей в Москве перед Жозепом Боррелем, и главе европейской дипломатии были вручены видеоматериалы с записями насильственных разгонов протестных акций в США и странах ЕС. Значительную часть своих рассуждений на совместной пресс-конференции Лавров и посвятил описанию содержания этих роликов, расписывая ужасы «ихнего» полицейского насилия. Мало того, Лавров рассказал Боррелю о «политизированном», по мнению отечественного МИДа, решении испанского суда в отношении каталонских сепаратистов. В общем, руководитель российской дипломатии никакой дипломатией себя не ограничивал. Лавров поведал Высокому представителю ЕС о том, как низко пал Европейский союз, который вводит под надуманными предлогами «односторонние нелегитимные рестрикции». А также практикует «силовое давление, ультиматумы, санкции, наказание всех, кто хочет развивать нормальные отношения, путем введения экстерриториальных рестрикций — методы и инструменты из колониального прошлого». И кода в финале: «ЕС является ненадежным партнером, по крайней мере, на данном этапе».

Боррель, который по бумажке зачитал как европейские претензии в связи с делом Навального и репрессиями в отношении протестовавших, так и предложения о сотрудничестве, выглядел откровенно вялым. Визит стал дипломатической катастрофой. Особенно если учесть, что во время обеда с Лавровым Боррель из сообщений СМИ узнал: Москва выслала шведского, немецкого и польского дипломатов, наблюдавших за тем, как проходили акции протеста в российской столице. Дипломатов обвинили во вмешательстве в российские внутренние дела. Видимо, в МИДе предположили, что отчеты зловредных зарубежцев не подтвердят официальной версии о демонстрантах, которые провоцировали полицейских.

Так или иначе, но поле боя явно осталось за остроумными выдумщиками из российского МИДа. Любопытно, отметили ли они викторию шампанским? И объявлена ли благодарность тому, кому пришла в голову плодотворная дебютная идея — огорошить Борреля вопросом об отношениях Евросоюза и… Кубы. Глава российского МИДа с усмешкой заметил, что удивляться, мол, не стоит. Его-то, Сергея Лаврова, спрашивают об Украине, где бы он ни оказался. Открытым остался вопрос, оттяпал ли Евросоюз кусок кубинской территории…

Боррелю ничего не оставалось, как высказался вдогонку по возвращению в Брюссель: «Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, посланные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия расходятся». За Москвой и здесь не заржавело. Смоленская площадь тут же отреагировала: «Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС». В общем, последнее смачное слово осталось за Россией. Что подтвердило печальный вывод Борреля: «Россия все больше отходит от Европы и считает демократические ценности угрозой своему существованию».

Однако что же принесла нашей стране эта блестящая дипломатическая победа, даже если оценивать ее с точки зрения того, как российские интересы трактуют в Кремле? Мидовское хамство решительно ослабляет позиции тех, кто сомневался в необходимости введения широкомасштабных санкций. А ведь в марте министрам иностранных дел ЕС предстоит принимать кардинальные решения по поводу России. Очевидно, что после мидовских эскапад европейцы будут думать, что делать в отношении ядерной державы, которая не может предложить ничего, кроме угроз. Сомнительно, что в этой ситуации европейцы будут всерьез рассматривать факторы, работающие на сотрудничество, вроде использования российской вакцины или возобновления сделки по иранской ядерной программе. Москва с удовольствием идет к модели отношений эпохи холодной войны.

Александр Гольц, «Ежедненвный журнал»

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