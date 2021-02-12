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Канадская компания раскрыла тайну контракта «Беларуськалия»
Источник материала: Хартия'97
Канадская компания раскрыла тайну контракта «Беларуськалия»
Продажи белорусской продукции в Китай будут идти по невыгодной цене.
Канадская компания Canpotex, один из ведущих поставщиков калия на мировом рынке минеральных удобрений, заявила, что Белорусская калийная компания заключила контракт на поставку продукции в Китай по заниженной цене, пишут
«Эта цена значительно ниже текущих рыночных уровней на калий на ключевых зарубежных рынках», — подчеркивается в заявлении Canpotex.
10 февраля Белорусская калийная компания объявила, что заключила контракт на поставку удобрений в Китай.
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Продажи белорусской продукции в Китай будут идти по невыгодной цене.
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