Источник материала: Хартия'97

Канадская компания раскрыла тайну контракта «Беларуськалия» 3 12.02.2021, 13:45

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Продажи белорусской продукции в Китай будут идти по невыгодной цене.

Канадская компания Canpotex, один из ведущих поставщиков калия на мировом рынке минеральных удобрений, заявила, что Белорусская калийная компания заключила контракт на поставку продукции в Китай по заниженной цене, пишут naviny.online .

«Эта цена значительно ниже текущих рыночных уровней на калий на ключевых зарубежных рынках», — подчеркивается в заявлении Canpotex.

10 февраля Белорусская калийная компания объявила, что заключила контракт на поставку удобрений в Китай.

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