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Найден самый полезный фрукт для работы мозга

12.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Найден самый полезный фрукт для работы мозга

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  • 12.02.2021, 13:24
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Найден самый полезный фрукт для работы мозга

Содержащиеся в нем вещества стимулируют производство новых нейронов.

Согласно результатам нового исследования, проведенного на мышах, природные соединения фитонутриенты, содержащиеся в яблоках и других фруктах, стимулируют производство новых клеток мозга, что, по мнению ученых, должно способствовать улучшению памяти и когнитивных функций. Статья опубликована в журнале Stem Cell Reports.

Ранее уже было известно, что химические вещества, содержащиеся в растениях — так называемые фитонутриенты, такие как ресвератрол в красном винограде или эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) в зеленом чае, оказывают положительное воздействие на различные органы, включая мозг.

Австралийские ученые из Университет Квинсленда вместе с коллегами из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Дрездене обнаружили, что высокие концентрации некоторых фитонутриентов стимулируют нейрогенез — процесс генерации новых нейронов головного мозга.

Результаты проведенного ими эксперимента показали, что выращенные в лаборатории стволовые клетки мозга взрослых мышей генерировали больше нейронов и были лучше защищены от гибели, если в клеточные культуры добавляли кверцетин или дигидроксибезойную кислоту (DHBA) — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.

В последующих тестах на мышах исследователи обнаружили, что при этом особенно активно размножались и генерировали больше нейронов определенные стволовые клетки — клетки-предшественники гиппокампа в структурах мозга взрослых животных, связанных с обучением и памятью.

Воздействие кверцетина и DHBA на генерацию новых нейронов было сопоставимо с эффектами, наблюдаемыми после физических упражнений — известного стимула нейрогенеза.

Авторы предполагают, что и другие натуральные соединения фруктов при их введении в высоких концентрациях оказывают благотворное влияние на мозговую деятельность и этот эффект, скорее всего, будет усиливаться при их совместном применении.

В то же время, ученые отмечают, что наблюдаемые улучшения когнитивных функций после приема "яблочных" соединений пока подтверждены только у животных. В будущем исследователи планируют проверить, могут ли эти или другие фитонутриенты улучшить мозговые функции у людей.

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