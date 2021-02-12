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Уточнение: Песков заявил о искажении слов Лаврова о разрыве связей с ЕС

12.02.2021 14:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смысл заявлений главы МИД России Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС в случае новых санкций был искажен, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



По его мнению, «большая ошибка» заключалась в том, что слова министра подавались без контекста. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — сказал Песков.

Ранее 12 февраля на YouTube-канале российского МИД был опубликован фрагмент интервью Лаврова Владимиру Соловьеву. В нем глава ведомства заявил о готовности России к прекращению отношений с ЕС.

На вопрос о движении Москвы к разрыву отношений с Брюсселем Лавров ответил: «Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да».

При этом министр привел известную поговорку — «хочешь мира — готовься к войне». Он подчеркнул, что Россия не желает оказаться отрезанной от всего мира, но должна быть к этому готова.
 
 
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Смысл заявлений главы МИД России Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС в случае новых санкций был искажен, считает пресс-секретарь президента...
 
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