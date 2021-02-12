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Прогиб засчитан! Начальник минского ДОСААФ предложил присвоить Лукашенко звание Героя Беларуси

12.02.2021 14:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси выступил начальник Минского аэроклуба ДОСААФ, заместитель федерации авиаспорта Николай Мочанский во время Всебелорусского народного собрания.


Фото SB.by

Николай Мочанский, обращаясь к Лукашенко, сказал: «Сегодня каждый настоящий белорус, истинный гражданин своей страны хотел бы пожать вам руку за вашу гражданскую позицию, за ваши честность, мужество и стойкость.

Вы второй раз не допустили, чтобы страна переступила опасную черту. Спасибо за то, что спасли Беларусь», – продолжил делегат ВНС.

Он предложил Всебелорусскому народному собранию принять решение о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси за выдающиеся заслуги перед Отечеством, создание независимого и суверенного государства.

В резолюцию собрания, правда, это предложение не вошло.
 
 
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С инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси выступил начальник Минского аэроклуба ДОСААФ, заместитель федерации авиаспорта Николай...
 
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