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Воскресенский озвучил свое предложение об амнистии. Но с оговоркой

12.02.2021 14:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший узник КГБ Юрий Воскресенский выполнил свое обещание выступить на Всебелорусском народном собрании с предложением проведения политической амнистии. Но...



По его словам, это будет расценено как акт милосердия со стороны государства к тем, кто ошибся.

"Мы обращаемся к делегатам принять закон об амнистии – что станет символом политической перезагрузки, символом обновления политического диалога в стране", – сказал он.

По его мнению, это станет шагом к народному единству.

Политолог рассчитывает на то, что в отношении "раскаявшихся белорусских граждан будет применена амнистия".

По его мнению, ее надо применить "в отношении детей, девочек-отличниц, совершивших ошибку". Такой шаг со стороны государства будет способствовать полноценному национальному диалогу.

Обращаем внимание на слово "покаявшихся". Это важное уточнение.

Напомним, что сам Воскресенский покаялся. Эту избирательную кампанию он начинал как член штаба Виктора Бабарико.

Впрочем, Лукашенко настаивает, что "политзаключенных" в стране нет, так как в УК нет "политических статей". Тут можно смеяться. Впрочем, девочки-отличницы его интересуют совсем. Для него есть один заключенный - Виктор Бабарико.
 
 
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Бывший узник КГБ Юрий Воскресенский выполнил свое обещание выступить на Всебелорусском народном собрании с предложением проведения политической амнистии. Но...
 
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