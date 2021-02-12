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СМИ: Дженнифер Энистон закрутила роман со знаменитым актером

12.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Актриса Дженнифер Энистон, которую давно нарекли "главной холостячкой Голливуда" закрутила новый роман: об этом сообщили несколько иностранных таблоидов со ссылкой на свои источники.

© AP / Willy Sanjuan
Деловой и эффектный: новый образ Дженнифер Энистон обсуждают в сети

Недавно в сети началась вторая волна слухов о воссоединении самой красивой пары кинематографа - Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Армия фанатов провела собственное расследование, в результате которого нашла "неопровержимые доказательства" близости экс-супругов. Но, судя по всему, эти догадки оказались ошибочными.

Как сообщило издание Gossip Cop и ряд других иностранных СМИ, Энистон действительно закрутила роман со знаменитым актером, но это не Брэд Питт.

"Джен встречается…Нет, не с Питтом. Она сблизилась со своим звездным коллегой, и они проводят все свободное время вместе на протяжении нескольких месяцев", - высказались источники.

Фолловеры звезды мгновенно предположили, что таинственным воздыхателем звезды стал актер Джейсон Судейкис. Пара не раз попадала в объективы папарацци, уверяя, что Энистон помогает другу оправиться от тяжелого разрыва с гражданской супругой Оливией Уайлд. Спутница последних лет оставила Судейкиса и сразу же начала встречаться с певцом Гарри Стайлсом, что разбило сердце актера.

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Источникам иностранных таблоидов удалось разузнать имя предполагаемого возлюбленного звезды сериала "Друзья" - и это не Брэд Питт!
 
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