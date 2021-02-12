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СМИ: Дженнифер Энистон закрутила роман со знаменитым актером
12.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Актриса Дженнифер Энистон, которую давно нарекли "главной холостячкой Голливуда" закрутила новый роман: об этом сообщили несколько иностранных таблоидов со ссылкой на свои источники.
© AP / Willy Sanjuan
Недавно в сети началась вторая волна
Как сообщило издание Gossip Cop и ряд других иностранных СМИ, Энистон действительно закрутила роман со знаменитым актером, но это не Брэд Питт.
"Джен встречается…Нет, не с Питтом. Она сблизилась со своим звездным коллегой, и они проводят все свободное время вместе на протяжении нескольких месяцев", - высказались источники.
Фолловеры звезды мгновенно предположили, что таинственным воздыхателем звезды стал актер Джейсон Судейкис. Пара не раз попадала в объективы папарацци, уверяя, что Энистон помогает другу оправиться от тяжелого разрыва с гражданской супругой Оливией Уайлд. Спутница последних лет оставила Судейкиса и сразу же начала встречаться с певцом Гарри Стайлсом, что разбило сердце актера.
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Источникам иностранных таблоидов удалось разузнать имя предполагаемого возлюбленного звезды сериала "Друзья" - и это не Брэд Питт!
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