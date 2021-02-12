Получили хорошие деньги и все равно накосячили. Как в Минске устанавливают душевые кабины

Источник материала: Onliner

Рассказ минчанина о поиске компетентных электриков для ремонта офисного помещения вызвал бурное обсуждение. Досталось и предпринимателю, поделившемуся своими мыслями, и, само собой, рабочим. При этом многие комментаторы поспешили упрекнуть героя статьи в жадности, мол, хотел сделать все по высшему классу, заплатив минимум. Но, как известно любому, кто занимался ремонтом, высокие расценки мастеров — это еще далеко не гарантия качества. Ситуациями, в которых приходилось заниматься переделками за другими, «накосячившими» работниками, поделился еще один минчанин, представив четыре видеозарисовки.

— К сожалению, высокая цена не гарантирует такое же высокое качество, — говорит молодой человек. — Как раз на эту тему у меня есть несколько показательных примеров. За установку душевых кабин, изготовленных по индивидуальным размерам, заказчики платили хорошие деньги — примерно $100 на двоих, плюс покрывали все транспортные расходы и оплачивали необходимые материалы. То есть установщикам надо было только приехать и грамотно сделать свою работу. При этом установка кабины из двух-трех стекол занимает четыре-пять часов, а с одиночным стеклом можно справиться и за два часа. Но что-то людям помешало работать нормально за нормальные деньги. В итоге хозяева потом обращались к нам за переделкой. Посмотрите сами на это качество.

А бывают ситуации и похуже этой, когда неаккуратные работники и вовсе разбивают дорогостоящие кабины. Дело в том, что закаленное стекло очень чувствительно к нагрузке на кромку, можно сказать, это его ахиллесова пята. При малейшем ударе в кромку закаленного стекла (стеклом, металлом или керамикой) оно может взорваться. Хотя если положить его плашмя, то хоть машиной можно ездить. Казалось бы, все установщики об этом знают и должны быть предельно аккуратны. Но нет.