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Получили хорошие деньги и все равно накосячили. Как в Минске устанавливают душевые кабины
Источник материала: Onliner
Рассказ минчанина о
— К сожалению, высокая цена не гарантирует такое же высокое качество, — говорит молодой человек. — Как раз на эту тему у меня есть несколько показательных примеров. За установку душевых кабин, изготовленных по индивидуальным размерам, заказчики платили хорошие деньги — примерно $100 на двоих, плюс покрывали все транспортные расходы и оплачивали необходимые материалы. То есть установщикам надо было только приехать и грамотно сделать свою работу. При этом установка кабины из двух-трех стекол занимает четыре-пять часов, а с одиночным стеклом можно справиться и за два часа. Но что-то людям помешало работать нормально за нормальные деньги. В итоге хозяева потом обращались к нам за переделкой. Посмотрите сами на это качество.
А бывают ситуации и похуже этой, когда неаккуратные работники и вовсе разбивают дорогостоящие кабины. Дело в том, что закаленное стекло очень чувствительно к нагрузке на кромку, можно сказать, это его ахиллесова пята. При малейшем ударе в кромку закаленного стекла (стеклом, металлом или керамикой) оно может взорваться. Хотя если положить его плашмя, то хоть машиной можно ездить. Казалось бы, все установщики об этом знают и должны быть предельно аккуратны. Но нет.
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