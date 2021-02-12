«У нас нет никаких политических заключенных». Лукашенко — об амнистии, «массовых беспорядках» и сроках референдума

Источник материала: Onliner

Сегодня на ВНС, подводя итоги, Лукашенко высказался о принципе нейтралитета, а также затронул вопрос нацбезопасности. Он также прокомментировал закон о массовых беспорядках и возможную политическую амнистию, предложенную Воскресенским. Вот о чем рассказал Лукашенко.

— Разные люди подчеркивали, предлагали конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета. И честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом, — сказал Лукашенко. — В конституции, видимо, и надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить эти требования. Но прежде нужно принять концепцию национальной безопасности, обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане.

Лукашенко также затронул законодательство «по пресечению массовых беспорядков».

— Нравится это кому-то или нет, процесс запущен. Мною поручено разным органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Это важно не только для того, чтобы пресечь массовые беспорядки, но важно еще, чтобы мы выглядели цивилизованным государством. Чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия, — добавил Лукашенко. — В ближайшее время парламент примет соответствующие законы.

Лукашенко также упомянул выступление Юрия Воскресенского. Напомним, тот инициировал проведение политической амнистии.

— Я на этот вопрос отвечал и журналистам, — сказал Лукашенко. — Если этот человек достанет Уголовный кодекс или другие наши законы и покажет мне хоть одну политическую статью и скажет, что на основании этой статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных.

Александр Лукашенко также обозначил сроки проведения конституционного референдума. По его словам, он может быть совмещен с местными выборами. Они должны пройти или в конце 2021 года, или в самом начале 2022-го.

(будет дополнено)