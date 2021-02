Скандальный шутер Six Days in Fallujah возродили. Он выйдет в этом году (видео)

Источник материала: Onliner

Игра Six Days in Fallujah должна была выйти еще в 2010 году, но незадолго до релиза ее отменили из-за шквала критики. Сейчас стало известно, что шутер все же увидит свет.

Six Days in Fallujah образца 2021 года создана студией Highwire Games — разработчика оригинальной игры Atomic Games уже не существует. Новую компанию основали люди, среди которых ветераны студий Bungie (серии Halo и Destiny) и Sucker Punch Productions (серия InFamous для PlayStation). Six Days in Fallujah обещает стать самым достоверным шутером на момент выхода: более ста участников войны в Ираке рассказали разработчикам подробности о Второй битве за Фаллуджу, которая легла в основу игры.

В 2009 году издатель Konami отказался от планов по выпуску Six Days in Fallujah из-за критики сеттинга игры.

Вторая битва за Фаллуджу (город в Ираке) началась 8 ноября и закончилась 23 декабря 2004 года победой войск США и их союзников.