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Скандальный шутер Six Days in Fallujah возродили. Он выйдет в этом году (видео)

12.02.2021 14:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Игра Six Days in Fallujah должна была выйти еще в 2010 году, но незадолго до релиза ее отменили из-за шквала критики. Сейчас стало известно, что шутер все же увидит свет.

Six Days in Fallujah образца 2021 года создана студией Highwire Games — разработчика оригинальной игры Atomic Games уже не существует. Новую компанию основали люди, среди которых ветераны студий Bungie (серии Halo и Destiny) и Sucker Punch Productions (серия InFamous для PlayStation). Six Days in Fallujah обещает стать самым достоверным шутером на момент выхода: более ста участников войны в Ираке рассказали разработчикам подробности о Второй битве за Фаллуджу, которая легла в основу игры.

В 2009 году издатель Konami отказался от планов по выпуску Six Days in Fallujah из-за критики сеттинга игры.

Вторая битва за Фаллуджу (город в Ираке) началась 8 ноября и закончилась 23 декабря 2004 года победой войск США и их союзников.

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Игра Six Days in Fallujah должна была выйти еще в 2010 году, но незадолго до релиза ее отменили из-за шквала критики. Сейчас стало известно, что шутер все же увидит свет.Читать...
 
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