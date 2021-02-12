Белорусские хоккеисты проиграли резервистам сборной Казахстана

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею проиграла в товарищеском матче резерву команде Казахстана со счетом 2:3 ОТ.



Фото: hockey.by

Белорусские хоккеисты дважды выходили вперед за счет голов Станислава Лопачука и Никиты Крыскина, но каждый раз казахи отыгрывались. А в конце овертайма они смогли добыть победу.

Беларусь: Тэйлор (Колосов); Мицкевич — Геращенко, Мартынов — Паре (А) — Когалев; Дерябин — Антонов (К), Стефанович — Ковыршин (А) — Дроздов; Ногачев — Крыскин, Лопачук — Дрозд — Парфеевец; Боголейша — Парфенюк, Жук — Пинчук — Алистров; Суворов.

Казахстан-2: Каратаев (Кудрявцев), Диханбек — Клещенко, Петухов — Мусоров — Шестаков; Александров — Волгин, Борисевич — Никулин — Рахманов; Королев — Пелевин, Бельгибаев — Гурин — Данияр; Бутенко — Ирайбеков, Пархоменко — Муратов — Зубов; Баженов.

Напомним, что ранее на турнире в Казахстане подопечные Михаила Захарова проиграли хозяевам (2:5) и резерву сборной России (2:4).