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В России БТР протаранил и буквально раздавил легковушку

12.02.2021 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ростовской области бронетранспортер врезался в легковую машину и превратил ее в гору искореженного металла. О ДТП с участием военной техники сообщает сайт tuzlovgrad.ru.


Фото: tuzlovgrad.ru

Авария произошла в поселке под Новочеркасском. Водитель БТР (на некоторых сайтах пишут, что техника принадлежала Росгвардии) двигался по улице и не пропустил автомобиль «Шевроле Лачетти», который выехал на равнозначный перекресток справа.

В результате БТР врезался в бок машины, протащил ее около 10 метров, при этом оба транспортных средства развернуло почти на 180 градусов.


Фото: tuzlovgrad.ru

Фото: tuzlovgrad.ru

Невзирая на то, что «Шевроле» после ДТП восстановлению уже не подлежит, ее водитель отделалась ушибами и ссадинами, не потребовалась даже медицинская помощь.

 
 
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Бронетранспортер врезался в машину и протащил ее 10 метров.
 
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