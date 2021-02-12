|
В России БТР протаранил и буквально раздавил легковушку
Источник материала: Tut.by
В Ростовской области бронетранспортер врезался в легковую машину и превратил ее в гору искореженного металла. О ДТП с участием военной техники
Авария произошла в поселке под Новочеркасском. Водитель БТР (на некоторых сайтах пишут, что техника
В результате БТР врезался в бок машины, протащил ее около 10 метров, при этом оба транспортных средства развернуло почти на 180 градусов.
Невзирая на то, что «Шевроле» после ДТП восстановлению уже не подлежит, ее водитель отделалась ушибами и ссадинами, не потребовалась даже медицинская помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бронетранспортер врезался в машину и протащил ее 10 метров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)