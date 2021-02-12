В России БТР протаранил и буквально раздавил легковушку

Источник материала: Tut.by

В Ростовской области бронетранспортер врезался в легковую машину и превратил ее в гору искореженного металла. О ДТП с участием военной техники сообщает сайт tuzlovgrad.ru.



Фото: tuzlovgrad.ru

Авария произошла в поселке под Новочеркасском. Водитель БТР (на некоторых сайтах пишут, что техника принадлежала Росгвардии) двигался по улице и не пропустил автомобиль «Шевроле Лачетти», который выехал на равнозначный перекресток справа.

В результате БТР врезался в бок машины, протащил ее около 10 метров, при этом оба транспортных средства развернуло почти на 180 градусов.



Фото: tuzlovgrad.ru



Фото: tuzlovgrad.ru

Невзирая на то, что «Шевроле» после ДТП восстановлению уже не подлежит, ее водитель отделалась ушибами и ссадинами, не потребовалась даже медицинская помощь.