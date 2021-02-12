Источник материала: Tut.by

Ученые нашли простой способ заставить вашу кошку меньше охотиться на диких животных — нужно просто изменить ее диету. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Current Biology .



Специальный ошейник для котов, который отпугивает птиц. Источник: birdsbesafe.com

Большинство владельцев кошек знают, что если дать своему домашнему питомцу волю, то дикая природа в вашем дворе подвергнется опасности. Только в Австралии кошки убивают более 1,5 миллиарда местных животных в год. Но некоторые владельцы кошек по-прежнему предпочитают позволять своим кошкам гулять на улице, так как не хотят все время держать их взаперти.

Но теперь небольшое исследование, проведенное учеными из Великобритании, предполагает, что может быть другой, простой способ заставить кошек приносить домой меньше добычи. Все, что вам нужно сделать, это больше играть с кошкой и назначить ей диету с большим содержанием мяса.

Важно отметить, что это не заставит кошек полностью прекратить охоту. Но исследователи обнаружили, что после 5−10 минут ежедневных игр с хозяином кошки приносят домой на 25 процентов меньше добычи. А те животные, которых кормили едой, в которой протеин поступал из мяса (вместо сои или другого зерна), приносили на 36 процентов меньше добычи.

За 12 недель команда изучила 219 семей на юго-западе Англии, у которых содержалось 355 кошек. Тридцати кошкам дали колокольчик, 33 — специальный яркий ошейник под названием Birdsbesafe, призванный отпугнуть птиц (как на фото выше), 41 — игрушку-пазл, которая раздает пищу, чтобы отвлечь питомцев, 40 животным назначили более мясную диету, а с 38 кошками каждый день играли.

Как ни странно, но кормилка-головоломка даже больше заставляла кошек охотиться, чем без нее. Но помимо этого, все протестированные методы снизили количество убитых животных, которых кошки приносили домой.

Яркий ошейник сократил количество пойманных и принесенных домой птиц на 42 процента. Но это не изменило процент пойманных млекопитающих.

В целом более мясная диета и регулярные игры были наилучшим выходом для уменьшения общего числа жертв. Но не стоит забывать, что, вероятно, кошки убивают гораздо больше существ, чем приносят потом своим хозяевам.