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В Брестском районе пьяный водитель поехал забирать дочь из школы
Источник материала: Tut.by
В Брестском районе инспекторы задержали нетрезвого водителя,
В агрогородке Большие Мотыкалы внимание сотрудников ГАИ привлек Volkswagen Sharan, в котором перевозился ребенок с нарушением ПДД. В ходе разбирательства физическое состояние водителя вызвало подозрение у милиционеров. Мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он действительно пьян — 1 промилле алкоголя.
41-летний местный житель пояснил, что пять дней отмечал день рождения и, выпив немного спиртного, поехал в школу за 9-летней дочерью.
В отношении водителя инспекторы составили административные протоколы, автомобиль поместили на штрафстоянку.
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По словам мужчины, он пять дней отмечал день рождения.
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