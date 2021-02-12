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В Брестском районе пьяный водитель поехал забирать дочь из школы

12.02.2021 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестском районе инспекторы задержали нетрезвого водителя, сообщили в областной милиции.

В агрогородке Большие Мотыкалы внимание сотрудников ГАИ привлек Volkswagen Sharan, в котором перевозился ребенок с нарушением ПДД. В ходе разбирательства физическое состояние водителя вызвало подозрение у милиционеров. Мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он действительно пьян — 1 промилле алкоголя.

41-летний местный житель пояснил, что пять дней отмечал день рождения и, выпив немного спиртного, поехал в школу за 9-летней дочерью.

В отношении водителя инспекторы составили административные протоколы, автомобиль поместили на штрафстоянку.

 
 
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По словам мужчины, он пять дней отмечал день рождения.
 
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