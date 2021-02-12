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Из-за сильного ветра и снегопада на субботу объявлен оранжевый уровень опасности

12.02.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В субботу, 13 февраля, Беларусь будет штормить. Об этом сообщает Белгидромет.

Из-за сильного ветра и снегопада на субботу объявлен оранжевый уровень опасности
Фото носит иллюстративный характер

Как отмечают синоптики, в большинстве районов сохранится сильный ветер (порывы будут достигать 15-20 м/с).

Сообщается, что ночью и утром ожидается метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку — снегопад.

В столице ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен оранжевый уровень опасности.

 
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В субботу, 13 февраля, Беларусь будет штормить. Об этом сообщает Белгидромет.
 
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