Из-за сильного ветра и снегопада на субботу объявлен оранжевый уровень опасности

В субботу, 13 февраля, Беларусь будет штормить. Об этом сообщает Белгидромет.



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Как отмечают синоптики, в большинстве районов сохранится сильный ветер (порывы будут достигать 15-20 м/с).

Сообщается, что ночью и утром ожидается метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку — снегопад.

В столице ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен оранжевый уровень опасности.