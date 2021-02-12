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Из-за сильного ветра и снегопада на субботу объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В субботу, 13 февраля, Беларусь будет штормить. Об этом сообщает Белгидромет.
Как отмечают синоптики, в большинстве районов сохранится сильный ветер (порывы будут достигать 15-20 м/с).
Сообщается, что ночью и утром ожидается метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку — снегопад.
В столице ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен оранжевый уровень опасности.
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В субботу, 13 февраля, Беларусь будет штормить. Об этом сообщает Белгидромет.
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