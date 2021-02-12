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В январе на 21% снизилось число желающих открыть свой бизнес в Беларуси

12.02.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За январь 2021 года в Беларуси был зарегистрирован 3491 субъект хозяйствования. Это на 21,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе на 21% снизилось число желающих открыть свой бизнес в Беларуси

По данным Минюста, в январе этого года в Беларуси зарегистрировали 770 юридических лиц и 2721 ипэшника — всего 3491 субъект. При этом в Минске прошли регистрацию 385 юрлиц и 798 ипэшников.

В то же время за январь 2020 года в стране был зарегистрирован 4231 субъект хозяйствования (947 юрлиц и 3284 ипэшника), по данным Единого государственного регистра. Из них в столице регистрационные документы получили 437 юрлиц и 962 ипэшника.

В январе 2018 и 2019 годов в Беларуси было зарегистрировано 4214 и 4422 субъекта хозяйствования соответственно.

Цифры января 2021 года оказались сопоставимы с аналогичным периодом 2017 года, когда в стране было зарегистрировано 3498 субъектов хозяйствования.

 
Теги: Минск
 
 
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За январь 2021 года в Беларуси был зарегистрирован 3491 субъект хозяйствования. Это на 21,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
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