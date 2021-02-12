Программа на новую пятилетку будет провалена досрочно?

Для Всебелорусского народного собрания, важного для властей политического события, был подготовлена популистская экономическая программа на новую пятилетку. Но для ее успешного выполнения никаких предпосылок не видно.



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Официальная версия светлого будущего

Информационно-пропагандистские группы, созданные в госорганизациях по всей стране, получили накануне собрания основные положения проекта программы социально-экономического развития на 2021—2025 годы.

Там нет глубокого анализа причин, по которым ключевые цели предыдущей пятилетки (по темпам роста экономики, экспорта и инвестиций) не были выполнены. Многие провалы списаны на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, а позиция властей в условиях пандемии ставится примером для подражания.

«Неблагоприятные внешние факторы не могли не затронуть нашу открытую экономику. В то же время благодаря принятому главой государства решению не останавливать производства удалось заметно смягчить последствия эпидемии для предприятий и в целом для экономики. Ее снижение оказалось меньше, чем у наших основных партнеров», — подчеркивают авторы документы.

В 2021—2025 годы, согласно планам властей, страну ждет светлое будущее — экономика будет ускоряться, инвестиции увеличиваться, экспорт расти высокими темпами и заплата тоже, причем в долларовом выражении.

Официальная версия светлого будущего предполагает, что за ближайшие пять лет ВВП, внутренние инвестиции (в основной капитал), а также производительность труда вырастут более чем на 20%, экспорт — почти на 40% до 50 млрд долларов в 2025 году.

Благодаря перечисленным успехам, как прогнозируют власти, вырастут и доходы населения. Ожидается, что через пять лет средняя зарплата составит почти 670 долларов в эквиваленте (в 2020 году она сложилась на уровне 513,7 доллара).

Таким образом, планы на пятилетку предполагают, что ключевые показатели, от которых зависит благосостояние населения, вырастут на десятки процентов. Однако независимые эксперты пока не видят предпосылок, которые позволят обеспечить светлое будущее к 2025 году.

Эрозия институциональной среды

Прочтение официальных планов на пятилетку вызывает много вопросов.

Во-первых, будут ли финансовые ресурсы, чтобы пятилетнюю программу выполнить?

Эта программа предполагает, что за 2021—2025 годы в 1,5-2 раза будет увеличена заработная плата учителям, врачам, работники сферы культуры. Одновременно с этим правительство ожидает , что в 2021—2025 годы в стране будет сохраняться дефицитный бюджет.

Возникает риторический вопрос: если страна не может сводить дебет с кредитом, то откуда возьмутся деньги для бурного роста зарплат бюджетникам? Благодаря новым драйверам экономического роста? Так белорусский ИТ-бизнес, который был таким драйвером последние годы, раздумывает сейчас о релокации , а новых серьезных точек экономического роста пока не видно.

Во-вторых, официальные пятилетние планы могут быть не выполнены по причине разрушительного воздействия политического кризиса на страну.

Независимые эксперты предполагают, что даже существующий экономический потенциал Беларусь в среднесрочной перспективе может утратить.

Политический кризис, в котором оказалась Беларусь, чреват не только краткосрочными потерями, но и эрозией институциональной среды, ведущей к долгосрочным неблагоприятным последствиям, считают эксперты Центра экономических исследований BEROC.

«Одним из трендов, который уже визуализируется, стало разрушение экономического доверия. Наиболее явно это проявляется в снижении доверия к национальной валюте как средству сбережения, а также к белорусским банкам как финансовым посредникам», — говорится в обзоре, который подготовили экономисты центра.

Проявления этого, отмечают они, уже видны в показателях денежной статистики и выражены в прошлогоднем оттоке депозитов населения из банковской системы.

«В конечном итоге, подрыв доверия чреват формированием новых структурных ограничений для финансового посредничества и монетарной политики. Потенциал банковского финпосредничества (размера их кредитных портфелей) будет ограничен, сужая и потенциал выпуска», — подчеркивают эксперты Центра экономических исследований BEROC.

По их мнению, снижать экономический потенциал Беларуси политический кризис в будущем может и по причине недоверия бизнеса к правовой системе, и в связи с оттоком квалифицированных кадров из страны.

«Например, за 2020 год в ряде регионов Польши зафиксирован рекордный рост регистрации бизнесов из Беларуси, а в отдельных из них наша страна заняла первое место по этому показателю. Отсутствие гарантий защищенности своих прав ограничивают приток новых бизнесов в национальную экономику, тогда как именно они, как правило, обеспечивают наибольший вклад в рост производительности», — подчеркивают эксперты Центра экономических исследований BEROC.

Пациент не лечится

Белорусские экономисты не ожидают, что программа на пятилетку, одобренная Всебелорусским народным собранием, будет успешно выполнена.

К слову, две предыдущие пятилетние программы запомнились тем, что задолго до завершения цели по экономическому росту становились практически недостижимыми.

«Власти последнее десятилетие пытались ускорить темпы экономического роста за счет модернизации госсектора, но это не сработало. Госсектор как был, так и остается обузой для экономики, банков и бюджета», — отметил в комментарии для БелаПАН экономист Сергей Чалый.

«Поскольку политической воли проводить реформы нет, и новых идей, как ускорить экономику, тоже не появилось, правительство вновь вернулось к идее модернизации, которую сейчас называет индустриализацией», — добавил он.

Продолжение старой политики в новой пятилетке, считает он, в лучшем случае приведет к анемичному (вялому) экономическому росту, близкому к нулю (при благоприятной внешней конъюнктуре). Если же власти попытаются искусственным образом (за счет эмиссии) ускорять экономику, то страна может пережить третий валютный кризис, полагает Чалый.

По его мнению, чтобы можно было рассчитывать на улучшение экономической ситуации в стране, нужно урегулировать политический кризис.

«До тех пор, пока в стране будет наблюдаться политический кризис, сложно представить, что могут сделать экономические власти для значимого улучшение ситуации. Планировать пятилетку в этих условиях глупо — сейчас непонятно, что будет происходить в Беларуси через полгода-год», — подчеркнул Чалый.

Схожего мнения придерживаются и другие экономисты.

«Ситуация в 2020 году сильно изменилась и в мире, и внутри страны, а программа на новую пятилетку этих изменений не учитывает. В случае реализации внешних или внутренних шоков, которые возможны, параметры пятилетней программы будут полностью провалены», — предположил в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

К числу возможных рисков экономист отнес введение новых западных санкций в отношении Беларуси. «Вероятность введения таких санкций уже ограничивает возможности страны по привлечению внешнего капитала и инвестиций», — полагает Чубрик.

Второй возможный шок, полагает он, — введение новых западных санкций в отношении России, что может привести к ослаблению курса российского, а затем и белорусского рубля.

«Наконец, третий возможный шок — невозможность стран противостоять пандемии с помощью вакцинации, что не позволит мировой экономике, от которой зависит и белорусская, восстанавливаться», — предположил Чубрик.

Официальная версия светлого будущего эти риски не учитывает. Среди основных положений программы на новую пятилетку также не упоминаются реформы, потому что их власти проводить не собираются.

«Действия властей напоминают поведение пациента, которому сообщили о тяжелой болезни, а он вместо того, чтобы готовиться к операции, ее откладывает, и занимается мечтанием о светлом будущем. Результат такого подхода может быть печальным», — резюмировал Сергей Чалый.