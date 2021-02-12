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«Россия готова к разрыву дипломатических отношений с Евросоюзом».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар снова рванул вверх. Объясняем, кто виноват: нефть или слова политиков? «Белка», привязанная к росрублю, сделала стойку из серии «Началось?» и тоже потеряла в цене.

Если кратко выразить смысл слов министра иностранных дел РФ, то они звучат так:Конечно, как опытный дипломат,добавил много «если» и «вдруг», но смысл от этого особенно не поменялся. На российский рынок словно опрокинули ушат холодной воды.По крайней мере, российскому рублю такое громкое заявление сил не прибавило. Плюс, конец недели. Как итог, в пятницу 12 февраля 2021 года российский рубль подешевел. Курс доллара вырос на 17,99 копейки, до 73,9378 RUB.«Белка», привязанная к росрублю, сделала стойку из серии «Началось?» и тоже потеряла в цене.Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:- курс доллара ушел вверх на 0,0138 (+0,54%), до 2,5886 белорусского рубля;- курс евро увеличился на 0,0106 (+0,34%), до 3,1355 белорусского рубля;- российский рубль стал дороже на 0,0035 (+0,10%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4964 белорусского рубля, за сотню.