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Лукашенко допускает совмещение референдума и местных выборов

12.02.2021 15:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко допустил совмещение референдума по Конституции и местных выборов, что позволит сэкономить деньги.

"Мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие... по-моему, у нас там местные выборы... Думаю, это будет нормально. Это будет экономия определенная средств", - сказал Лукашенко, которого цитируют СМИ.

Он уже знает содержание новой Конституции, говорит, что придется менять много законов и законодательных актов: "Планы большие, перспективы серьёзные…».

 
 
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Лукашенко допустил совмещение референдума по Конституции и местных выборов, что позволит сэкономить деньги.
 
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