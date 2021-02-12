Лукашенко: В Беларуси не будет коррупции, пока я президент

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вы Беларуси не будет коррупции, пока он остается президентом страны. Об этом сообщает «МИР 24».

«Я вам хочу сказать, дорогие мои подчиненные и чиновники: не будет здесь коррупции, пока я президент. В Беларуси это на год (возможно такое поведение представителей власти. – Прим. БЕЛТА), а потом о нас начнет народ вытирать ноги», – сказал Лукашенко, принимая участие в VI Всебелорусском народном собрании.

Глава государства призвал чиновников не брать пример с российских коллег в отношении дорогих костюмов и часов.

«Многие из нас смотрят на соседнюю Россию: в каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, самые маленькие даже. Советую вам туда не смотреть. Россия богатая, богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России», – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также указал на недопустимость выказывать чванство и неуважение к людям.