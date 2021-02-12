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Лукашенко: В Беларуси не будет коррупции, пока я президент
12.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вы Беларуси не будет коррупции, пока он остается президентом страны. Об этом сообщает «МИР 24».
«Я вам хочу сказать, дорогие мои подчиненные и чиновники: не будет здесь коррупции, пока я президент. В Беларуси это на год (возможно такое поведение представителей власти. – Прим. БЕЛТА), а потом о нас начнет народ вытирать ноги», – сказал Лукашенко, принимая участие в VI Всебелорусском народном собрании.
Глава государства призвал чиновников не брать пример с российских коллег в отношении дорогих костюмов и часов.
Президент Беларуси также указал на недопустимость выказывать чванство и неуважение к людям.
VI Всебелорусское народное собрание проходит в Минске 11-12 февраля с участием депутатов со всей страны. Собрание выработает
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Белорусский лидер призвал чиновников не брать пример с российских коллег в отношении дорогих костюмов и часов.
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