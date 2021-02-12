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Вояж в Казахстан: белорусские хоккеисты проиграли три матча подряд

12.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вояж в Казахстан: белорусские хоккеисты проиграли три матча подряд

  • 12.02.2021, 15:23
Вояж в Казахстан: белорусские хоккеисты проиграли три матча подряд
Фото: пресс-служба ФХРБ

Подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи турнира.

Во время своего вояжа в Казахстан, где национальная сборная Беларуси принимала участие в турнире PariMatch Qazaqstan Hockey Open 2021, подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи, пишет сайт naviny.by.

Кроме непосредственно поединков турнира (белорусы уступили национальной сборной Казахстана, олимпийской сборной России) «красно-зеленые» сыграли выставочный матч второй сборной Казахстана.

Вот как завершились встречи:

Казахстан — Беларусь — 5:2;

Беларусь — Россия (олимпийская) — 2:4;

Казахстан-2 — Беларусь — 3:2 (ОТ).

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Подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи турнира.
 
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