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Вояж в Казахстан: белорусские хоккеисты проиграли три матча подряд
Источник материала: Хартия'97
Вояж в Казахстан: белорусские хоккеисты проиграли три матча подряд
Подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи турнира.
Во время своего вояжа в Казахстан, где национальная сборная Беларуси принимала участие в турнире PariMatch Qazaqstan Hockey Open 2021, подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи, пишет сайт
Кроме непосредственно поединков турнира (белорусы уступили национальной сборной Казахстана, олимпийской сборной России) «красно-зеленые» сыграли выставочный матч второй сборной Казахстана.
Вот как завершились встречи:
Казахстан — Беларусь — 5:2;
Беларусь — Россия (олимпийская) — 2:4;
Казахстан-2 — Беларусь — 3:2 (ОТ).
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Подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи турнира.
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