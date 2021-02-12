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В Бресте 15-летняя школьница занялась проституцией, чтобы накопить денег на собаку

12.02.2021 15:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Бресте 15-летняя школьница занялась проституцией, чтобы накопить денег на собаку
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Инга Шкелер
В Бресте проводится проверка по факту вовлечения в занятие проституцией 15-летней жительницы города, сообщает милиция.

По версии оперативников, 17-летняя брестчанка с подачи своего 50-летнего сожителя предложила заниматься проституцией своей 15-летней подруге. Девочка согласилась. По ее словам, так она хотела накопить на свою давнюю мечту купить собаку.

Также проводится проверка еще по одному похожему факту. 14-летняя брестчанка влюбилась в 18-летнего парня. Однажды он сказал ей, что ему срочно нужны деньги, а найти нужную сумму в короткий срок он не может.

Он попросил подругу ему помочь, и девочка согласилась. В итоге она начала встречаться с другими мужчинами за деньги и отдавала их «бедному» молодому человеку. Установлено, что у подростка было шесть подобных свиданий.

В милиции вспоминают, что в прошлом году в Пинске задержали 36-летнего мужчину, который переписывался с несовершеннолетними девочками. Он знакомился с девочками 10−14 лет из разных городов Беларуси. Вначале становился для них «виртуальным другом», а через некоторое время переходил к откровенным разговорам на интимные темы, после чего высылал свои интимные фотографии. Установлено около 20 таких диалогов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за развратные действия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
 
Теги: Брест
 
 
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Установлено, что у подростка было шесть подобных свиданий.
 
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