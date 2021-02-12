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Лукашенко объяснил, почему государство должно контролировать медицину

12.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй день продолжается VI Всебелорусское народное собрание. Оно проходит традиционно раз в пять лет. Накануне форум открыл президент Беларуси, затем слово перешло к участникам. Сегодня день дискуссий, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Темы на форуме абсолютно разные – это трудоустройство, молодежная политика, реформы в системах образования и здравоохранения, развитие сельского хозяйства и промышленности. Каждый может высказаться о том, что его волнует, и обратиться с вопросом к президенту.

Представителей бизнеса, например, интересует вопрос лицензирования. В частности, в медицинской сфере. Отвечая одному из делегатов, Александр Лукашенко сказал, что этот вид деятельности по-прежнему будет под контролем. А что касается всех предпринимателей, то бизнесу сегодня нужны инициативные люди, которые будут работать в интересах государства.

«Оратор высказала замечание по поводу лицензирования в медицине. Опять непопулярно скажу. Опыт последнего года, меня, прежде всего, наше правительство научил: процессы, которые нужно держать под контролем, мы их будем держать. И если вы хотите, не обижайтесь на меня, частники, равных условий, вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников», – сказал Лукашенко.

Обратился президент и к чиновникам. Он заверил, что в стране будут по-прежнему жестко бороться с коррупцией. Любой взяточник рано или поздно попадется. Александр Лукашенко напомнил управленцам и госслужащим: необходимо уважительно относиться к просьбам людей.

«Дорогие мои чиновники и подчиненные, не будет здесь коррупции, пока я президент. Это на год! В Беларуси это на год, потом народ начнет вытирать ноги. Так вы ж думайте о будущей жизни. К людям, как положено, уважайте их. Не можете с ними, так поговорите хотя бы с ними», – потребовал президент.

Диалог и дискуссия на форуме продолжаются. Президент конструктивно отвечает на вопросы делегатов. Все предложения, которые сделают на этом форуме, закрепят в итоговом документе – резолюции. Она станет ориентиром для парламентариев и правительства на ближайшие пять лет. Это своеобразный сборник мнений и идей белорусов.



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Второй день работает VI Всебелорусское народное собрание. Каждый может высказаться о том, что его волнует, и обратиться с вопросом к президенту.
 
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