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Лукашенко объяснил, почему государство должно контролировать медицину
12.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Второй день продолжается
Темы на форуме абсолютно разные – это трудоустройство, молодежная политика, реформы в системах образования и здравоохранения, развитие сельского хозяйства и промышленности. Каждый может высказаться о том, что его волнует, и обратиться с вопросом к президенту.
Представителей бизнеса, например, интересует вопрос лицензирования. В частности, в медицинской сфере. Отвечая одному из делегатов, Александр Лукашенко сказал, что этот вид деятельности по-прежнему будет под контролем. А что касается всех предпринимателей, то бизнесу сегодня нужны инициативные люди, которые будут работать в интересах государства.
Обратился президент и к чиновникам. Он заверил, что в стране будут по-прежнему жестко бороться с коррупцией. Любой взяточник рано или поздно попадется. Александр Лукашенко напомнил управленцам и госслужащим: необходимо уважительно относиться к просьбам людей.
Диалог и дискуссия на форуме продолжаются. Президент конструктивно отвечает на вопросы делегатов. Все предложения, которые сделают на этом форуме, закрепят в итоговом документе – резолюции. Она станет ориентиром для парламентариев и правительства на ближайшие пять лет. Это своеобразный сборник мнений и идей белорусов.
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Второй день работает VI Всебелорусское народное собрание. Каждый может высказаться о том, что его волнует, и обратиться с вопросом к президенту.
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