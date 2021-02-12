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Головченко раскритиковал зарубежные рекомендации по экономическим реформам в Беларуси

12.02.2021 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Роман Головченко сегодня на Всебелорусском народном собрании раскритиковал предложения экономических реформ, которые поступают из-за рубежа.

«Вы можете сами сравнить программу социально-экономического развития Беларуси на пятилетку с периодически всплывающими рекомендациями теоретиков, страстно желающих реформировать белорусскую экономику по либеральному образцу так называемого Вашингтонского консенсуса, который довел до экономического краха и дефолта не одно государство, — сказал Роман Головченко. — И нам продолжают упорно подсовывать из-за рубежа те же рецепты: минимизация роли государства в экономике, масштабная приватизация государственных активов, открытие рынка для свободного ввоза зарубежных товаров», передает БЕЛТА.

По его словам, среди этих предложений есть «еще и более экзотические вещи». Например, распустить Минпром и Минжилкомхоз. «Все это — из так называемой программы экономических реформ самопровозглашенного правительства в изгнании», — заявил Роман Головченко.

«Не возникает ли у вас резонный вопрос, а нужна ли этим советчикам крепко стоящая на ногах, экономически сильная Беларусь? Или нам готовят роль поставщика рабочей силы и рынка сбыта своих товаров, такой экономический неоколониализм?» — добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что у правительства есть свой план экономического роста. В его основе — стимулирование внутреннего потребления и рациональное импортозамещение, увеличение доходов населения, реализация госпрограмм.

Правительство намерено развернуть новый инвестиционный цикл. Для этого предусматривают снизить риски и издержки инвесторов, создать условия для привлечения длинных денег в экономику, сформировать развитую инфраструктуру во всех регионах страны.

Еще один приоритет — реализация экспортной стратегии. Она будет направлена на внедрение инструментов финансовой и институциональной поддержки экспортеров всех форм собственности, пообещал Роман Головченко.
 
 
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Премьер-министр Роман Головченко сегодня на Всебелорусском народном собрании раскритиковал предложения экономических реформ, которые поступают из-за рубежа.
 
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