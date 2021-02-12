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Криштапович: что Всебелорусское собрание закрепляет в сознании белорусов

12.02.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Криштапович: что Всебелорусское собрание закрепляет в сознании белорусов

Политическое значение, по мнению собеседника Sputnik, заключается в том, что на ВНС принимается программа социально-экономического развития общества и государства на ближайшие пять лет. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
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"При всей критике собрания со стороны оппонентов и ярых противников надо признать, что принятие этой программы на пять лет ― это важный политический документ, который определяет стратегию развития нашего общества и государства, как бы ни пытались иронизировать на том, что это партактив, не представляющий все белорусское общество", ― отмечает Криштапович.

Что касается исторического значения, что в данном случае ВНС представляет особую традицию развития белорусского обществ и государства в постсоветский период начиная с середины 90-х годов прошлого века.

"Сохранение этой традиции ― важный элемент понимания того, что есть стратегия, никаких шараханий в ту или иную сторону не предусматривается, мы подходим к нашему развитию с точки зрения стабильной ситуации, которая зафиксирована уже в нашей новейшей политической истории и стала определенным ментальным характером нашего общества", ― говорит эксперт.

В общественном сознании формируется понимание того, что республика определила свой исторический выбор и его можно выразить в том, что власть, как бы ее не критиковали, исходит из интересов большинства общества, и кроме того, наш исторический выбор ― это понимание того, что вне союза с Россией перспективное развитие нашей республики невозможно, добавляет Криштапович.

"Понимание того, что главный приоритет внешнеполитический и внешнеэкономический ― это Россия и в конечном итоге Союзное государство – он уже фигурирует в общественном сознании. А стабильность и перспектива развития общества будет лишь тогда, когда она закрепится в общественном сознании, и в этом и состоит историческое значение Всебелорусского народного собрания", ― резюмирует эксперт.

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Сопредседатель гражданской инициативы "Союз", доктор философии Лев Криштапович рассуждает о политическом и историческом значении Всебелорусского народного...
 
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