За высокие цены на лекарства президент пообещал жесткую реакцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Если будет установлено, что цены на лекарства в аптеках необоснованно завышены, меры будут приняты самые строгие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в пятницу на Всебелорусском народном собрании.

"Не дай бог кто-то устанавливал цены в аптеках по принципу "пол, потолок". Особенно этим грешат частники. Значит, мы примем очень серьезное решение. Вплоть до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что по ценообразованию в аптеках будет установлен жесточайший порядок.

"Особенно сейчас, в условиях пандемии, когда люди болеют, мы не будем шутить с лекарствами, не будем уповать на какой-то рынок. Так не будет", - подчеркнул президент.

Проверка аптек

Напомним, с понедельника Комитет госконтроля, министерство антимонопольного регулирования и торговли, Мингорисполком и Федерация профсоюзов Беларуси проводят масштабные проверки цен в государственных и частных аптеках во всех регионах страны. По данным КГК, уже выявлены факты необоснованного завышения цен.

"Мы рекомендуем аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально-значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих", – заявили в пресс-службе КГК.

Там отметили, что по выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка.

Предложения профсоюзов

В свою очередь в Федерации профсоюзов Беларуси сообщили, за январь текущего года цены на лекарства повысились по целому ряду позиций от 5 до 10 процентов, иногда даже выше. На постоянном контроле профсоюзных специалистов 50 наименований лекарственных препаратов в 70 аптеках.

"Профсоюзы намерены предложить правительству рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС на лекарственные средства и медицинские изделия", – сказали в ФПБ.

Профсоюзы также будут предлагать ввести ценовое регулирование на наиболее востребованные препараты в период сложной эпидемиологической ситуации, чтобы не допустить спекуляций на фармакологическом рынке.

Позиция Минздрава

Министерство здравоохранения провело переговоры с представителями Ассоциации международных фармацевтических производителей, оптовых и розничных фармацевтических компаний, отечественными производителями лекарственных средств по поводу ценообразования на лекарственные препараты, сообщает сайт ведомства.

По словам министра Дмитрия Пиневича, "все оперативно среагировали на возросшие потребности здравоохранения на поставки препаратов, особенно для лечения заболеваний, вызванных распространением вируса COVID-19".

Министром также отмечено, что количество аптек неуклонно растет, что говорит о достаточной маржинальности данной сферы деятельности. Также он подчеркнул, что даже с нулевой ставкой препараты в Республике Беларусь дороже, чем в странах, которые применяют НДС 10 и даже 20%. Пиневич отметил, что "в совокупности эти факты говорят о необходимости повышения прозрачности формирования цен на лекарственные средства, возможно пересмотра законодательства в данной сфере".

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