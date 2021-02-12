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За высокие цены на лекарства президент пообещал жесткую реакцию
12.02.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Если будет установлено, что цены на лекарства в аптеках необоснованно завышены, меры будут приняты самые строгие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в пятницу на Всебелорусском народном собрании.
"Не дай бог кто-то устанавливал цены в аптеках по принципу "пол, потолок". Особенно этим грешат частники. Значит, мы примем очень серьезное решение. Вплоть до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что по ценообразованию в аптеках будет установлен жесточайший порядок.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
"Особенно сейчас, в условиях пандемии, когда люди болеют, мы не будем шутить с лекарствами, не будем уповать на какой-то рынок. Так не будет", - подчеркнул президент.
Проверка аптек
Напомним, с понедельника Комитет госконтроля, министерство антимонопольного регулирования и торговли, Мингорисполком и Федерация профсоюзов Беларуси проводят
"Мы рекомендуем аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально-значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих", – заявили в пресс-службе КГК.
Там отметили, что по выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка.
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Предложения профсоюзов
В свою очередь в Федерации профсоюзов Беларуси сообщили, за январь текущего года цены на лекарства повысились по целому ряду позиций от 5 до 10 процентов, иногда даже выше. На постоянном контроле профсоюзных специалистов 50 наименований лекарственных препаратов в 70 аптеках.
"Профсоюзы намерены предложить правительству рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС на лекарственные средства и медицинские изделия", – сказали в ФПБ.
Профсоюзы также будут предлагать ввести
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Позиция Минздрава
Министерство здравоохранения
По словам министра Дмитрия Пиневича, "все оперативно среагировали на возросшие потребности здравоохранения на поставки препаратов, особенно для лечения заболеваний, вызванных распространением вируса COVID-19".
Министром также отмечено, что количество аптек неуклонно растет, что говорит о достаточной маржинальности данной сферы деятельности. Также он подчеркнул, что даже с нулевой ставкой препараты в Республике Беларусь дороже, чем в странах, которые применяют НДС 10 и даже 20%. Пиневич отметил, что "в совокупности эти факты говорят о необходимости повышения прозрачности формирования цен на лекарственные средства, возможно пересмотра законодательства в данной сфере".
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Президент Беларуси предупредил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции государство будет жестко регулировать ценообразование на лекарства.
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