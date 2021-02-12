"Алеся" закончила рыть самый длинный тоннель минского метро - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Проходческий щит "Алеся" закончил в пятницу прокладку правого перегонного тоннеля между будущими станциями третьей линии метро "Аэродромная" и "Неморшанский сад", рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.

Сегодня 150-тонный механизированный комплекс прорезал крайние сваи тоннеля. Это самый длинный подземный путь из тех, что бурила "Алеся", - 1830 метров. До ноября 2021 года в планах метростроевцев прорыть еще один тоннель между станциями.

"Аэродромная" и "Неморшанский сад" будут расположены в районе новой жилой застройки "Минск-Мир". Напомним, 6 ноября 2020 года в Минске открыли четыре станции третьей, Зеленолужской, линии метро - "Ковальскую Слободу", "Вокзальную", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейную площадь".

Как заявлял ранее заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, новые станции - "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец" - будут открыты к середине 2023 года.

Строители обещают в марте приступить к строительству "Слуцкого гостинца", к маю 2021 года забетонировать "Аэродромную" и начать отделочные работы, к октябрю планируют завершить строительство "Неморшанского сада".

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