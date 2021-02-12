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"Алеся" закончила рыть самый длинный тоннель минского метро - видео
12.02.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Проходческий щит "Алеся" закончил в пятницу прокладку правого перегонного тоннеля между будущими станциями третьей линии метро "Аэродромная" и "Неморшанский сад", рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.
Сегодня 150-тонный механизированный комплекс прорезал крайние сваи тоннеля. Это самый длинный подземный путь из тех, что бурила "Алеся", - 1830 метров. До ноября 2021 года в планах метростроевцев прорыть еще один тоннель между станциями.
"Аэродромная" и "Неморшанский сад" будут расположены в районе новой жилой застройки "Минск-Мир". Напомним, 6 ноября 2020 года в Минске
Как заявлял ранее заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, новые станции - "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец" -
Строители обещают в марте приступить к строительству "Слуцкого гостинца", к маю 2021 года забетонировать "Аэродромную" и начать отделочные работы, к октябрю планируют завершить строительство "Неморшанского сада".
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Станция, тоннель которой закончил рыть механизированный комплекс, уже готова на 40%, в октябре этого года метростроевцы планируют ее сдать.
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