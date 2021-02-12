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Нам 20 лет! Смотрите в воскресенье праздничный концерт с Павлом Аракеляном, NaviBand и «Петлей Пристрастия» (видео)
Источник материала: Onliner
Хотим поделиться радостью: 14 февраля Onliner исполнится 20 лет! Для нас это большая дата, и мы будем рады отметить ее вместе с вами — нашими читателями. По этому поводу в воскресенье вечером мы устраиваем большой, но уютный онлайн-концерт в нашем офисе: здесь выступят наши и ваши любимые белорусские музыканты — Павел Аракелян и «Аутсайдеры», NaviBand и «Петля Пристрастия». А ведущим праздничного концерта будет Денис Дудинский.
Как это будет?
Помните, мы делали уютные онлайн-концерты весной и летом прошлого года? Тогда в нашем эфире выступали и
Денис Дудинский проведет небольшую экскурсию по нашему офису, поговорит с музыкантами и озвучит самые интересные вопросы от зрителей. А еще будут поздравления от известных белорусов и не только! В общем, если у вас не созрел романтический план на 14 февраля, подключайтесь! А если он есть, то подключайтесь тоже: романтику обещаем!
Итак, записывайте: воскресенье, 14 февраля, 19:00, большой праздничный концерт в честь 20-летия Onliner.
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Нам 20 лет! Смотрите в воскресенье праздничный концерт с Павлом Аракеляном, NaviBand и «Петлей Пристрастия» (видео)
Хотим поделиться радостью: 14 февраля Onliner исполнится 20 лет! Для нас это большая дата, и мы будем рады отметить ее вместе с вами — нашими читателями. По этому поводу в...
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