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Под Гомелем фура забуксовала на ж/д переезде - и ее протаранил поезд
Источник материала: Tut.by
В Добрушском районе произошло ДТП с участием фуры и поезда. Видео момента столкновения
Перед железнодорожным переездом выстроилась очередь из авто — машинам горит красный. На рельсы выехала фура — и забуксовала. Через несколько секунд в большегруз врезался проходивший поезд.
Удар пришелся на кабину фуры. По предварительным денным, никто не пострадал.
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На рельсы выехала фура - и забуксовала. Через несколько секунд в большегруз врезался проходивший поезд.
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