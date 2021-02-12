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Под Гомелем фура забуксовала на ж/д переезде - и ее протаранил поезд

12.02.2021 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе произошло ДТП с участием фуры и поезда. Видео момента столкновения разместил телеграм-канал «Авто Гомель».

 

Перед железнодорожным переездом выстроилась очередь из авто — машинам горит красный. На рельсы выехала фура — и забуксовала. Через несколько секунд в большегруз врезался проходивший поезд.

Удар пришелся на кабину фуры. По предварительным денным, никто не пострадал.

 
Теги: Гомель
 
 
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На рельсы выехала фура - и забуксовала. Через несколько секунд в большегруз врезался проходивший поезд.
 
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