ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые нашли предполагаемую «родину» Стоунхенджа

12.02.2021 16:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вероятно, Стоунхендж, был сделан из камней более старого памятника. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на CambrigeCore.


Фото: wikimedia.org

Исследователи полагают, что некоторые камни, использованные в Стоунхендже, недалеко от Солсбери на юго-западе Англии, были взяты из более раннего памятника, что стоял в 280 километрах на юго-западе Уэльса.

Команда из Университетского колледжа Лондона (UCL), заявила, что есть ключевые элементы, связывающие Стоунхендж, построенный в 3000 году до нашей эры, с более ранним кругом из камней под названием Ваун-Маун.

Они предполагают, что серо-голубой песчаник, обнаруженный в Уэльсе, мог быть перемещен древними строителями Стоунхенджа по мере миграции их сообщества.

Результаты, которые должны быть опубликованы в журнале Antiquity, объяснят, почему монолиты были перемещены так далеко, тогда как большинство похожих кругов, датированных тем временным периодом, были построены рядом с местами добычи камней.

Ваун Маун — один из старейших каменных кругов Британии и третий по величине в стране. Окружающий его регион был важным и густонаселенным районом до 3000 г. до н.э., когда деятельность здесь, похоже, резко прекратилась. И, может, после этого большинство людей просто покинуло эти места, унеся с собой свои камни.

По словам одного из авторов исследования, учитывая, что на равнине Солсбери установлено около 80 серо-голубых камней, вполне вероятно, что Ваун-Маун был не единственным памятником, переработанным при строительстве Стоунхенджа.

Научное датирование древесного угля и отложений из ям, где когда-то стояли камни на валлийском участке, показывает, что он был построен примерно за 400 лет до Стоунхенджа. Есть также другие признаки того, строители Стоунхенджа скопировали памятник в Уэльсе. Так, Ваун-Маун имеет диаметр 110 метров — такой же, как внешний круг, окружающий Стоунхендж, — и тоже сориентирован на восход в день летнего солнцестояния.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, камни для его строительства перенесли из другого места.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Заболоти на выезде из Гродно появится еще один квартал таунхаусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by