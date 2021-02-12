|
Ученые нашли предполагаемую «родину» Стоунхенджа
Источник материала: Tut.by
Вероятно, Стоунхендж, был сделан из камней более старого памятника. Об этом сообщает
Исследователи полагают, что некоторые камни, использованные в Стоунхендже, недалеко от Солсбери на юго-западе Англии, были взяты из более раннего памятника, что стоял в 280 километрах на юго-западе Уэльса.
Команда из Университетского колледжа Лондона (UCL), заявила, что есть ключевые элементы, связывающие Стоунхендж, построенный в 3000 году до нашей эры, с более ранним кругом из камней под названием Ваун-Маун.
Они предполагают, что серо-голубой песчаник, обнаруженный в Уэльсе, мог быть перемещен древними строителями Стоунхенджа по мере миграции их сообщества.
Результаты, которые должны быть опубликованы в журнале
Ваун Маун — один из старейших каменных кругов Британии и третий по величине в стране. Окружающий его регион был важным и густонаселенным районом до 3000 г. до н.э., когда деятельность здесь, похоже, резко прекратилась. И, может, после этого большинство людей просто покинуло эти места, унеся с собой свои камни.
По словам одного из авторов исследования, учитывая, что на равнине Солсбери установлено около 80 серо-голубых камней, вполне вероятно, что Ваун-Маун был не единственным памятником, переработанным при строительстве Стоунхенджа.
Научное датирование древесного угля и отложений из ям, где когда-то стояли камни на валлийском участке, показывает, что он был построен примерно за 400 лет до Стоунхенджа. Есть также другие признаки того, строители Стоунхенджа скопировали памятник в Уэльсе. Так, Ваун-Маун имеет диаметр 110 метров — такой же, как внешний круг, окружающий Стоунхендж, — и тоже сориентирован на восход в день летнего солнцестояния.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, камни для его строительства перенесли из другого места.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)