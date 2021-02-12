Ученые нашли предполагаемую «родину» Стоунхенджа

Источник материала: Tut.by

Вероятно, Стоунхендж, был сделан из камней более старого памятника. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на CambrigeCore .



Фото: wikimedia.org

Исследователи полагают, что некоторые камни, использованные в Стоунхендже, недалеко от Солсбери на юго-западе Англии, были взяты из более раннего памятника, что стоял в 280 километрах на юго-западе Уэльса.

Команда из Университетского колледжа Лондона (UCL), заявила, что есть ключевые элементы, связывающие Стоунхендж, построенный в 3000 году до нашей эры, с более ранним кругом из камней под названием Ваун-Маун.

Они предполагают, что серо-голубой песчаник, обнаруженный в Уэльсе, мог быть перемещен древними строителями Стоунхенджа по мере миграции их сообщества.

Результаты, которые должны быть опубликованы в журнале Antiquity , объяснят, почему монолиты были перемещены так далеко, тогда как большинство похожих кругов, датированных тем временным периодом, были построены рядом с местами добычи камней.

Ваун Маун — один из старейших каменных кругов Британии и третий по величине в стране. Окружающий его регион был важным и густонаселенным районом до 3000 г. до н.э., когда деятельность здесь, похоже, резко прекратилась. И, может, после этого большинство людей просто покинуло эти места, унеся с собой свои камни.

По словам одного из авторов исследования, учитывая, что на равнине Солсбери установлено около 80 серо-голубых камней, вполне вероятно, что Ваун-Маун был не единственным памятником, переработанным при строительстве Стоунхенджа.

Научное датирование древесного угля и отложений из ям, где когда-то стояли камни на валлийском участке, показывает, что он был построен примерно за 400 лет до Стоунхенджа. Есть также другие признаки того, строители Стоунхенджа скопировали памятник в Уэльсе. Так, Ваун-Маун имеет диаметр 110 метров — такой же, как внешний круг, окружающий Стоунхендж, — и тоже сориентирован на восход в день летнего солнцестояния.